Podólogas ratifican la lista Celeste y Blanca como la ganadora

Tras una serie de manifestaciones vertidas por un grupo de matriculadas encabezadas por Ilda Cruz, quienes aseguraron ser las nuevas autoridades del Colegio de Podólogos de Jujuy, las integrantes de la lista Celeste Blanca desmintieron a las primeras y ratificaron su victoria en las elecciones del pasado 29 de diciembre, por cuanto aseguran fueron la única lista que se presentó legítimamente.

Mercedes Barros, quien finalizó recientemente su mandato como presidente de la institución, explicó que la lista Celeste y Blanca encabezada por Valeria Maire "fue la única que se presentó cuando hicimos la convocatoria, por lo tanto es la lista ganadora. Además este otro grupo que se presentan como nuevas autoridades adeudan las cuotas como matriculadas e incluso un tiempo antes renunciaron al Colegio, de modo que ni siquiera estaban incluidas en el padrón".

Por otra parte, reivindicó el trabajo llevado a cabo durante su gestión asegurando que se ocupó de propiciar "una organización contable, legal y administrativa que no había, como así también darle la posibilidad a profesionales que no podía matricularse a que realicen un curso nivelatorio de un año para que puedan hacerlo, siempre velando que se cumpla nuestra Ley 5.784".

Mas adelante, la extitular del Colegio de Podólogos de Jujuy desmintió las acusaciones que manifestaran en su contra "las podoesteticistas Ilda Cruz, Lorena Vacaflor y Monica Velázquez, quienes me injuriaron y calumniaron, por lo que he presentado una denuncia ante la Justicia adjuntando documentación respaldatoria" a la vez que aclaró que en su momento fueron denunciadas por el "robo del libro de actas que hasta el momento no han devuelto, entre otras maniobras irregulares como la intervención de la cuenta bancaria del colegio que también nos quitaron" concluyó la licenciada en podología, Mercedes Barros.