Reservó hospedaje en el país y le recargaron el 30%

La aplicación de la Ley de Solidaridad Social impulsada por el Gobierno Nacional y sancionada a fines de diciembre por el Congreso de la Nación está causando algunos inconvenientes y provocando confusión en muchas personas que desconocen en qué circunstancias, entre otros aspectos, se debe pagar el 30% de recargo para las compras o el pago de servicios en dólares con tarjetas de crédito o débito.

Hace pocos días, un jujeño reservó a través de la plataforma de alojamientos Airbnb una casa en la provincia de Córdoba y debió abonar la tarifa más el 30% de recargo. Dijo que insólitamente tuvo que abonar el impuesto "País", pese a que el destino elegido era uno nacional, aunque la transacción fijada por el portal es en dólares.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, el damnificado se disponía a ir de vacaciones a Córdoba para disfrutar en familia, y de paso avanzar en la búsqueda de un lugar para que su hijo viva en la provincia mediterránea mientras estudia en la universidad.

En la plataforma Airbnb, más allá del lugar de destino, los precios de los hospedajes están en dólares.

En el "paso a paso" de la operatoria, vio el lugar para hospedarse, le escribió al "anfitrión", pero éste no le respondía, y ante el temor de perder la disponibilidad pagó la reserva a través de la plataforma Airbnb.

Como método de pago utilizó una tarjeta de débito. "Pagué algo más de 18 mil pesos", pero la sorpresa llegó cuando en el resumen de cuenta apareció el recargo del 30% detallado como "Impuesto País".

La transacción fue realizada el viernes pasado, pero el domingo siguiente (5 de enero), contra todo lo planificado, el titular del hospedaje respondió que no tenía disponibilidad.

A partir de esa situación, "me pide que yo haga la cancelación y le dije que no, que la hiciera él para que Airbnb me reintegre el monto total", explicó. Acto seguido "el anfitrión hace la cancelación y Airbnb me avisa de eso, pero a la fecha no recibí el reintegro".

En ese sentido, a partir de la demora en el reintegro del dinero de la reserva, le surgió la duda si también, en el mismo trámite, se incluía la devolución del 30% del impuesto "País", según lo que comentó a este diario.