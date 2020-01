Según el estudio realizado por el Instituto de Investigación Isepci (Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana) y la organización "Barrios de Pie" en comedores y otras instituciones comunitarias se dio a conocer que en Jujuy hay un 42,62% de casos de malnutrición en 305 niños y adolescentes de comedores relevados durante el segundo semestre del año pasado.

La gran mayoría de los niños y adolescentes relevados que presentan mala nutrición poseen sobrepeso u obesidad.

En ese sentido, José Chocobar, referente de esta organización en Jujuy mencionó en diálogo con El Tribuno de Jujuy que "los chicos entre 2 y 6 años se encuentran en malnutrición, y los de 0 a 2 años tienen un 33% de malnutrición, eso es lo más alarmante y está bueno remarcar porque se está hipotecando una generación de chicos. Teniendo en cuenta las políticas que se van a implementar con las tarjetas alimentarias mediante la ayuda económica irán directo a esa franja etaria, hasta los 6 años, que es la que más está sufriendo la imposibilidad del acceso a una alimentación digna".

Asimismo comentó que se "está hipotecando el futuro ya que un chico que no se alimenta los primeros años de vida no tiene las mismas capacidades físicas e intelectuales para desarrollar su vida que otro que tiene la alimentación correcta".

"Los productos que más aumentaron en estos cuatro años fueron la leche y los lácteos, eso repercute en la buena alimentación de los chicos, y se dio en el marco de un cuadro social donde la desocupación es un denominador común en los sectores más vulnerables. En Argentina y en Jujuy hay una alta escolaridad y eso también permite que muchos chicos puedan tener un acceso a una alimentación durante los días de clases. Por eso ahí y en los centros comunitarios o comedores hay que reforzar la alimentación con cantidad y calidad, de eso se trata lo que pedimos con la Emergencia Alimentaria", añadió.

Según el informe, en Argentina, la malnutrición en el grupo de personas de 2 a 19 años, relevada se ubica en un 41,54%, representando a 12608 niños y adolescentes que se encuentran en alta vulnerabilidad nutricional sobre un total de 30348. Mientras que en el grupo de bebés de 0 a 2 años, se registra el 26,13%.

Un presente "comprometido"

Los datos indican un proceso de profundización de la vulnerabilidad nutricional en la que se encuentra la población, que asiste a copas de leche, merenderos y comedores del movimiento "Barrios de Pie", "el presente de estos niños está comprometido por una alimentación inadecuada para su edad, lo cual de no modificarse, abre las puertas a enfermedades tanto en lo inmediato como en la edad adulta", indicaron en el informe.

"Limitando su crecimiento y desarrollo integral tanto físico como psicosocial, deteriorando su calidad de vida. Todos estos niños y adolescentes integran grupos familiares afectados por múltiples vulnerabilidades. Destacándose como uno de los principales condicionantes, los límites que imponen los reducidos ingresos de que disponen para alimentarse, donde no hay elección ni posibilidad de acceder a una alimentación adecuada en cantidad ni calidad, con los requerimientos nutricionales para el periodo de crecimiento", explica.

En relación al indicador talla/edad, deben ponernos en alerta los porcentajes que indican baja talla, 1822 casos de 2 a 19 años, y 581, de 0 a 2 años presentan acortamiento, sostiene la investigación.

Control nutricional en comedores



PAULA VIDAL / LICENCIADA EN NUTRICIÓN.

Paula Vidal, nutricionista, analizó los datos que arrojó el informe “Indicador Barrial de Situación Nutricional” que indica que 4 de cada 10 niños o adolescentes tienen algún tipo de malnutrición por exceso o deficiencia.

En ese sentido, señaló que “se ve mucha obesidad y sobrepeso, alejado de lo que era antes la mayor deficiencia donde se observaba mucha desnutrición. Se nota un cambio en la alimentación pero no hay un control, por ejemplo las copa de leches, merenderos o comedores no regulan bien en Jujuy lo que se les da a los chicos, eso no está bien regulado por nutricionistas. Hay casos que los maestros hacen los menús, faltan más especialistas detrás de eso”.

“Estaría bueno que se realicen estudios en estas instituciones sobre cada chico para cambiarle el menú a los que poseen una malnutrición. Lo mismo con los celíacos o diabéticos, entonces habrá un control preciso en cada comedor o merendero, eso ocurre en Salta por ejemplo y sería muy importante que se implemente en Jujuy”, dijo.

Más programas alimentarios

Vidal expresó que “estamos un poco desactualizados con relación a los programas alimentarios, acá no podemos trabajar como se debería porque hay una emergencia alimentaria en el país. Todos estos chicos que tienen sobrepeso tienden a tener muchos problemas porque tienen una ingesta insuficiente de nutrientes que necesitan en su crecimiento. Entonces es muy duro para ellos estar justo en esa etapa que es la máxima de crecimiento y poseer esas deficiencias alimentarias.

Generalmente “esta población se alimenta con hidratos de carbono y grasa, cambian lo que son los nutritivos por los rendidores entonces tenemos baja ingesta de proteínas, calcio, hierro, vitaminas y aumenta lo que les hace mal. Son obesos y por lo general tienen deficiencias de nutrientes esenciales. Eso implica aumento del colesterol o los triglicéridos en sangre”, aseguró.

En relación a los pequeños lactantes se observa que hay un alto índice que tienen bajo talla y eso se debe a que desde bebés le dan la fórmula de leche o lo mismo que come el resto y ahí empiezan a tener malnutrición, explicó.

Para afrontar esta situación la nutricionista expresó que debería haber más educación alimentaria nutricional y más control en los comedores o merenderos.

Factores agravantes

Además, la investigación sostiene que durante el 2019 los incrementos de los precios de los alimentos de la canasta básica continuaron con una fuerte tendencia ascendente, que no fue compensado por los aumentos otorgados a los salarios y jubilaciones mínimas, a los programas de empleo (Salario Social Complementario, Hacemos Futuro, etc.) y a las asignaciones sociales como la Auh.

Todo ello sumado al aumento del desempleo, principalmente en la población que accede a trabajos informales, como las changas y el servicio doméstico, han sido los principales factores que contribuyeron en agravar la ya precaria situación de vulnerabilidad de extendidos sectores de la población, en un marco de crecimiento de la pobreza y la indigencia.

“La detección precoz de malnutrición enciende alertas en ambos casos, los indicadores por déficit ponen de manifiesto la insuficiente ingesta de nutrientes, con serias consecuencias para la salud de estos niños”, dice el informe.