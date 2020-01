Niño de 11 años causó una masacre en colegio de Coahuila

Un estudiante de sexto grado de primaria llevó dos armas a su escuela con el objetivo de dispararle a su maestra, en el Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila, al norte del país, con un saldo preliminar de dos muertos y seis heridos.

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, informó en conferencia de prensa que las primeras indagatorias arrojan que el niño pidió permiso para ir al baño, después de 15 minutos, la maestra fue a buscarlo y salió con dos armas disparando e hiriendo a seis personas y después se pegó un tiro.

Este viernes, le dijo a algunos compañeros que “hoy era el día, estaba influenciado por un videojuego" llamado Natural Selection.

Los muertos son la maestra María Asad Medina, de 50 años, y el alumno José Ángel, de 11 años, mientras que los heridos son cinco alumnos y un maestro de educación física.

“Estoy consternado por los hechos. Es una institución que conozco y quisiéramos también dejar en claro que estamos investigando a todas las escuelas provenientes por la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Coahuila”, dijo el gobernador.

De acuerdo con el mandatario estatal, el menor vivía con su abuela, ya que su madre había fallecido. En cuanto a los reportes de los maestros, ellos dijeron que nunca presentó alguna conducta que fuera motivo de alarma.

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante también acudió al lugar de los hechos, donde lamentó lo sucedido y agregó que presuntamente el menor llegó al colegio con dos armas.

Zermeño Infante mencionó que “es muy lamentable lo que sucedió en el Colegio Cervantes, que un niño de primaria mata a su maestra. Hay cinco niños heridos y también a un maestro”.

De igual forma dijo que “los padres no lo atendían, lo cuidaba su abuela y el niño No tenía ningún tipo de alteración y no se le reflejaba, pero no sabemos lo que nuestros hijos ven”.

“Es lamentable que un niño de 11 años entrara con un arma en la escuela. Se deben de conocer causas y razones y esto es un llamado para que los padres de familia se acerquen a sus hijos”, aseguró.

El alcalde mencionó que las medidas de prevención en las escuelas se llevan a cabo el operativo “mochila segura”, pero "es imposible realizarlo en todas las escuelas”.

“Vamos a hacer un llamado a los directores para que nadie entre con ningún tipo de armas esto incide en la educación y somos responsables de lo que hacen nuestros hijos”.

El Sanatorio Español de Torreón es el hospital en donde llevaron a cuatro heridos. Su situación es estable y se realizará una campaña para la donar sangre a los heridos.

A través de redes sociales, la ONU lamentó los hechos que se registraron el Torreón.

La Secretaría de Educación Pública lanzó un comunicado sobre los actos de violencia ocurrido en el Colegio Cervantes de Torreón.

El comunicado de la SEP es el siguiente:

En relación con los hechos ocurridos en la escuela privada Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila, la Secretaría de Educación Pública (SEP) lamenta profundamente los actos de violencia, y externa su solidaridad con los familiares de quienes fueron víctima de los mismos.

El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, estableció comunicación inmediata con el Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, así como con el Secretario de Educación local, Higinio González Calderón, para conocer a detalle lo acontecido y ofrecer el apoyo de la dependencia.

Moctezuma Barragán solicitó a las autoridades locales mantenerlo al tanto del curso de las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado de Coahuila, para garantizar el acompañamiento que sea necesario.

El titular de la SEP informa, además, que en la próxima Reunión General del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) se abordará el tema de prevención de la violencia en las escuelas públicas y particulares, así como la estrategia de convivencia que se implementa en todo el país.

La SEP intensificará la promoción de la cultura de la paz en todas las escuelas del país, y el respeto a todos los que integran las comunidades escolares. Se evaluará el programa Mochila Segura, junto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a fin de prevenir este tipo de hechos.

“El Sistema de Naciones Unidas en México lamenta profundamente los hechos ocurridos en el Colegio de Cervantes de Torreón, Coahuila. Es de vital importancia terminar con la cultura de violencia y regular el acceso a las armas para que hechos como éste nunca más se repitan”, señaló el mensaje.

El Colegio Cervantes se encuentra entre las escuelas más prestigiosas de la región Lagunera.

Esta no es la primera vez que se presenta un hecho similar en una escuela, el 18 de enero de 2017, un alumno del Colegio Americano del Noreste del Monterrey, también disparó contra sus compañeros en un salón de clases. En esa ocasión también resultó muerta la maestra y el alumno se quitó la vida.