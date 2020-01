Desconcierto por aplicación de "Precios Cuidados" en la capital

En la capital jujeña, hasta la jornada de ayer algunos supermercados no habían recibido el listado del programa "Precios Cuidados" que cuenta con 311 productos. En otros, aún se encontraban aplicando los nuevos valores en las góndolas, mientras que en una casa de compras del acceso sur, aplicaron los nuevos costos pero en escasos productos. Esta situación generó desconcierto en clientes que, según expresaron, tanto como en ediciones anteriores del programa, no se muestra con claridad cuáles son los productos adheridos y señalan la necesidad de un mayor control del organismo que protege los derechos del consumidor.

Desde la Dirección Provincial de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, Sebastián Albesa, señaló que tal como lo había anunciado el ministro de la cartera nacional, Matías Kulfas, el programa estará recién vigente a partir de la semana entrante. También se refirió a los controles que realizan desde la cartera y la nueva página web para realizar denuncias y reclamos.

El plan lanzado días atrás por el Gobierno nacional, que en esta edición incorporó algunos productos de primera marca, en supermercados de nuestra capital, hasta el momento no se aplicó en su totalidad. Tras un relevamiento realizado ayer en cadenas de la zona céntrica y acceso sur, se observó que, según declaraciones de encargados, todavía no recibieron los precios sugeridos y otros que algunos productos llegan por listas separadas.

En cuanto al programa, se sabe que tendrá una duración de un año y será revisado de manera trimestral. Además implica una reducción promedio de precios del 8% y hasta el 30 por ciento en algunos alimentos. Sólo se mantuvieron 70 productos que estaban en la versión anterior y se incorporaron 241 artículos nuevos.

Control y sanciones

Para conocer cómo se garantizará la aplicación del plan económico, nuestro diario dialogó con el funcionario Albesa quien explicó que una de las especificaciones que trae el programa es que los productos adheridos deban estar "bien" detallados y visibles en las góndolas de supermercados, "para poder cuidar al consumidor". Destacó luego que, en programas anteriores, a través de la Dirección de Control Comercial, se hizo relevamiento de los productos para verificar que estén con los precios correctos, "porque es una obligación de los supermercados avisar a las autoridades, cuando hay un producto que no está en stock", sostuvo.

En este contexto indicó que uno de los objetivos del programa es que todos los productos adheridos estén en exposición. "En algunos casos, la cadena se queda sin stock, es decir que vendieron todos los productos y no tienen para exposición, entonces deben avisar tanto al consumidor como la autoridad de aplicación que en ese supermercado por un determinado tiempo, el producto no estará disponible", sostuvo.

Seguidamente dijo que tanto las direcciones de Control Comercial y Defensa del Consumidor del ministerio, realizaron los controles pertinentes. "Se interpusieron multas y sanciones a los supermercados que incumplían con esta normativa. Creemos que con la nueva administración nacional, estos controles van a ser más fuertes y exhaustivos".

A su vez, recordó que, en caso de que el cliente detecte irregularidades a la hora de adquirir un producto, podrá ingresar a la página del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, donde deberá completar un formulario para efectuar su reclamo, (también se puede realizar a través del celular), o acercarse a la oficina de Defensa del Consumidor, en calle Independencia Nº 278.

Página para reclamos

A fines del año pasado, en la provincia se lanzó una página web para realizar denuncias en relación con bienes y servicios que hayan adquirido o se difundan y puedan advertir que se violan los derechos del consumidor. Desde el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción provincial señalaron que se trata del nuevo Código QR de la web www.consumo protegido.jujuy.gob.ar, diseñada con el fin de que no exista ninguna violación de los derechos de los consumidores, ya sea por un servicio o un bien que haya comprado y esto incluye por ejemplo a “Precios Cuidados”, “Ahora Góndola” y “Ahora Farmacia”.

Para efectuar la denuncia, el consumidor debe ingresar a la página web y a través del Código QR obtiene el formulario que deberá cargar con los datos personales y de la empresa a la cual quiere denunciar, y qué pretende como solución al conflicto. Cabe mencionar que tanto la telefonía y los planes de ahorro son los rubros en donde se registra la mayor cantidad de denuncias por parte de los consumidores.

Productos adheridos

Entre los diferentes nuevos productos incorporados en el programa “Precios Cuidados“ se encuentra la botella de Coca- Cola, la marca líder del mercado. También la tres principales marcas de pañales, la lavandina, varios lácteos y toallas femeninas. Los que están vigentes son; aceite, mayonesa, gelatina, arroz, yerba, pan rallado, fideos, agua mineral, dulce de leche, harina, jugo, manteca, mermelada, postres dulces, queso, salchicha, tapa de tarta, yogur. En tanto que el azúcar, que estaba incluida en la edición anterior, esta vez no se encontrará en la lista.

MIGUEL QUISPE, EMPLEADO

Cuando voy al supermercado a realizar compras siempre tengo en cuenta si subieron o bajaron los precios.En el caso de los programas como “Precios Cuidados”, me cercioro de que se respeten las bajas de costos de productos. También sucede que cuando te ponen un producto de oferta, a la hora de ir a pagar el precio no es el mismo.

SUSANA LÓPEZ, INDEPENDIENTE

He notado que algunos productos de los supermercados han bajado su costo y están dentro del todo “aceptable”, aunque la diferencia no es mucha. En las góndolas algunos productos se detallan si están o no adheridos a programas de descuentos. Con las medidas económicas implementadas, en mi caso, no noté el ahorro. Hay productos que debes comprar si o si.

MARÍA EUGENIA BRITO, TRABAJADORA

La verdad es que no he notado una gran diferencia en los precios de los productos tras la implementación de “Precios Cuidados”. Son muy pocos los productos adheridos a este plan económico. Debería haber mayor información de los cambios de valor en los productos y de cuánto es. Hay muchas personas que lo desconocen cuando se dirigen al supermercado.

AMALIA BRITO, TRABAJADORA

Pienso que hace falta mayor presencia y control por parte de Defensa del Consumidor en los supermercados adheridos a los programas económicos de la provincia. Por otro lado, he notado que “Precios Cuidados” se implementó en algunos productos de marcas que no son conocidas y que tienen un bajo nivel de contenido y consumo. Debería cambiar.

LILIANA LÓPEZ, TRABAJADORA

Ayer fue la última vez que me dirigí a un supermercado ubicado sobre calle Güemes. He notado que en las góndolas se detalla cuáles son los productos adheridos al programa “Precios Cuidados”. El beneficio se otorga si se paga en efectivo, con tarjeta se vende al precio normal. Me parece que es una buena medida para aquellos que no tienen y deben ahorrar.