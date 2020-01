Peligra continuidad de terapia para chicos con discapacidad

"Corremos el riesgo de cerrar, no quieren que sigamos en el predio de la Rural", dijo De los Ríos, presidente de la ong.

Nuevamente, la fundación "Jujuy Caminemos Juntos" se encuentra atravesando un duro momento porque no sabe si este año podrá continuar con sus actividades de equinoterapia para chicos con discapacidad dentro del predio de la Sociedad Rural, indicó su presidente Mario de los Ríos.

Desde el 2015 la fundación "Jujuy Caminemos Juntos" abrió sus puertas dentro del predio de la Sociedad Rural Jujeña.

Al respecto mencionó que "la comisión directiva de la Sociedad Rural Jujeña decidió no renovar el contrato de comodato oportunamente celebrado con la fundación, motivo por el cual nos solicitaron retirar las pertenencias y entregar las llaves obrantes en su poder".

La institución recibe a unos 100 niños y adolescentes de diferentes localidades de la provincia para rehabilitarlos y brindarle la contención necesaria a través de la terapia con caballos y el aporte de un equipo interdisciplinario de profesionales.

"Quieren erradicar nuestro programa de rehabilitación e inclusión de personas con discapacidad. Tenemos chicos que vienen de Monterrico, Perico o Libertador y muchas veces llegaron y se encontraban con situaciones de que les escondían los caballos por ejemplo, entonces ese tremendo viaje debíamos justificar haciendo terapia lúdica pero lo importante eran los caballos", añadió.

En ese sentido comentó que "una vez también nos pasó que uno de los caballos que fue donado por un productor tabacalero para la terapia de la noche a la mañana apareció quebrado. El predio en donde estamos se levantó gracias a la equinoterapia y el año pasado había una deuda importante para con los profesionales de la fundación que firmaron un comodato para que se les pague cuando ellos reciben fondos del gobierno".

Este tipo de terapia tiene "sus éxitos en la continuidad o no de la rehabilitación, y tenemos resultados maravillosos con gente de otras localidades como ser Monterrico y Perico por eso es algo que nos incumbe a todos y tenemos que resistir esta situación", indicó.

Además sostuvo que "yo no estoy en Jujuy en estos momentos pero apenas regrese voy a poner al Obispo al tanto de todo y recorreré las autoridades que sean necesarias para que esto no se corte, nosotros no queremos enfrentarnos con nadie solamente pedimos seguir en el lugar que nos fue asignado cuando se creó la fundación".

Fue un año "muy bueno

Sobre el balance del 2019, Mario de los Ríos remarcó que fue un año muy positivo con grandes logros que se vieron en los avances que mostraron los chicos que asisten a la institución para rehabilitarse.

Al respecto señaló que "los resultados fueron hasta milagrosos en algunos casos, es impresionante porque hubo situaciones que nunca nos dimensionamos que podían llegar a ocurrir. Los padres están muy contentos porque ven el avance y la inclusión que están teniendo los chicos especialmente dentro del ámbito educativo. Por eso es que este programa que hemos armado no podía ser más exitoso, la verdad que no hubo un retroceso".

"El año pasado a pesar de todo lo que nos pasó, para mí fue el mejor terapéuticamente de los últimos cinco años, quizás tantas trabas e inconvenientes que hemos tenido nos reforzó la voluntad de seguir para adelante y remarla aunque es complicado, hay algunos miembros de la Sociedad Rural que tengan tanto rechazo a la discapacidad", dijo.

"A la sociedad le pedimos que incluya a las personas con discapacidad, que les permita ingresar en más espacios, nosotros tenemos que aprender mucho de ellos porque nos pueden enseñar especialmente a ser más humanos. Hay que apoyar a todas las instituciones no solo a las de discapacidad, sino también hay que abrir el corazón a la solidaridad e incluir a todos porque hay gente que hoy no tiene un plato de comida en su mesa", finalizó De los Ríos.

Doce profesionales y cuatro voluntarios componen la institución que recibe a cerca de cien niños y adolescentes por año.

Sobre la fundación

La fundación “Jujuy Caminemos Juntos” surgió en el 2015 ante la necesidad de brindarle ayuda a personas con discapacidad en su tratamiento a través de caballos que son amaestrados y sirven de gran ayuda en la rehabilitación de estas personas, que en su mayoría son niños y adolescentes.

“Tengo un nieto con una discapacidad motriz, ya había conocido lo que era la equinoterapia, al ingresar como gerente en la Sociedad Rural llevé un proyecto para instalar la rehabilitación mediante caballos”, manifestó Mario de los Ríos.

La condición que se planteó en ese momento es que la terapia sea gratuita y libre para todos. Para financiarse necesitaban financiamiento y lo consiguieron. Pudieron llevar adelante la iniciativa mediante aportes del municipio capitalino y otras empresas privadas, “logramos cumplir la promesa de que la terapia iba a ser gratuita”, dijo.

Así conformaron un grupo multidisciplinario de profesionales, pediatras, kinesiólogos, fonoaudiólogos, etc. Para poder atender a todas las discapacidades.

De a poco el proyecto se fue cumpliendo y lograron conformar la fundación que se hizo cargo de la equinoterapia dentro de la Sociedad Rural que en ese entonces “sólo poseía las disciplinas de hipismo y salto con caballos”, agregó.

Al respeto comentó que “con el tiempo llegó más ayuda, Ejesa por ejemplo nos ayudó a construir una pista cerrada para proteger a los chicos. Tenemos la única pista del noroeste cerrada y cubierta. Los resultados que obtuvimos en la fundación son extraordinarios”.

Hace un tiempo también el Ministerio de Desarrollo de la Nación les otorgó un subsidio con el cual compraron material de última generación. Además hay una empresa de remises de Libertador que colabora llevando y trayendo a un niño para que se rehabilite, “hay mucha gente que nos ayuda”, finalizó.