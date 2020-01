Preocupación en el barrio José Hernández

Vecinos del barrio José Hernández de Perico reclamaron por la falta de policías que controlen a los vehículos que se estacionan hasta la madrugada del día siguiente en el sector donde existe un descampado, entre la ruta que va a El Carmen y la última calle de uno de los barrios más alejados de Perico. Éste se ubica frente al conocido Santo Domingo.

La vecina Alejandra Mardonado, dijo que "entre medio de ese yuyaral se estacionan autos toda la noche, sobre todo en los fines de semana. El volumen de la música es muy molesto no deja descansar, me cansé de llevar los reclamos a la seccional de policía, y nada. Además, hay basura de escombros, de todo y tampoco nada, necesitamos que vengan a limpiar, estamos en la calle Hugo Chagra", agregó.

Otro vecino, Juan Pablo Maras, manifestó que "escuchando a mi vecina, la verdad a mí no me molesta la música, porque yo también fui chango y me gustaba salir, pero lo que si necesitamos urgente es el alumbrado público, este foco no enciende y da justo en la esquina de las calles Hugo Chagra y Javier Pantaleón y después, siempre limpian aquí pero últimamente no sé qué pasa, ahora le pido al municipio que solucione el tema del alumbrado púbico, ya el año pasado me robaron dos baterías de los autos que tengo afuera".

Poda de árboles

"Otro tema pendiente en nuestro barrio, es la poda de los árboles eucaliptus, sobre todo en este tiempo de tormentas y fuertes vientos, hace un par de meses se cayó una enorme rama de estos árboles y aplastó un auto de mi vecina, nos asustamos todos, desde hace tiempo reclamamos, sucede que increíblemente aquí en el barrio también hay gente que defiende los árboles, pero ahora que el árbol rompió el auto nadie pone una moneda para ayudar a mi pobre vecina", dijo por su lado Elvira de Tapia.

