"Si crece el consumo se va a reactivar la economía, pero puede subir la inflación"

Entre las medidas impulsadas por el Gobierno Nacional se implementó la reducción de tasas de referencia a los créditos ¿Cuál es el objetivo y de qué manera impacta en la economía?

La idea de la baja de las tasas es tratar de reactivar la economía general, es decir que el crédito sea uno de los motores para la economía real y la forma de hacerlo es bajando las tasas de interés. Esa es la cuestión de fondo que está manejando el Gobierno Nacional, buscando que las pymes puedan pedir plata prestada, para que la gente se endeude con la tarjeta, para que se tomen préstamos personales. Esto es correcto, tienen que bajar las tasas porque de lo contrario nadie saca prestado nada.

¿Y qué pasa con los plazos fijos donde también bajaron las tasas?

Ahora el gran problema que hay de tras de esto es qué va a pasar con toda esa masa de dinero que ya no va para el ahorro. Antes se podía ir al dólar, es decir, antes que poner la plata en un plazo fijo me convenía mucho más comprar dólares, pero para evitar eso el Gobierno anterior buscaba subir la tasa de interés de plazos fijos para que la gente no compre dólares y opte por esa forma de ahorro. Ahora, por el contrario, el Gobierno de Fernández lo que pretende es desalentar el ahorro, entonces por un lado baja las tasas de interés para que sea más barato pedir un crédito, sean pymes, empresas o personas; ahora para que bajen las tasas de interés también están bajando las tasas que ofrecen por tener un plazo fijo; antes cuando pasaba esto la gente se iba al dólar, entonces el Gobierno ¿qué hizo? También restringió la compra de dólares a 200 mensuales y le aplicó un impuesto del 30%.

¿Todo esto puede tener consecuencias negativas?

Hay que ver cuál va a ser la respuesta del sector financiero, del ahorrista y del que va a pedir prestado con respecto a esta baja de tasas. Al que va a pedir prestado le va a convenir, ahora al que le sobran unos pesos no puede comprar dólares, y tampoco le sirve abrir una cuenta en plazo fijo que pague una tasas del 35% cuando la inflación estimada es de 50%. La gran pregunta es qué va a pasar con toda esa masa de dinero que quede dando vuelta en el mercado y que no se destine al ahorro. Se cree que se va a terminar volcando al consumo, a la compra de vehículos, electrodomésticos, que puede ser así y resultar una buena medida o puede saltar todo por el aire, es decir, que se produzcan desequilibrios. Si se va todo al consumo seguramente que va a reactivar la economía, pero en exceso tal vez termina haciendo que los precios suban.

¿O sea que los índices de inflación podrían ser mayores a lo esperado?

Sí, de hecho hay un montón de billetes dando vueltas. Incluso no queda claro si el Gobierno está emitiendo o no dinero; si es así y si la gente no puede depositar en plazo fijos, no puede comprar dólares, lo más probable es que se vaya al consumo y cuando hay mucha plata los precios suben. Este es uno de los efectos no deseados de las nuevas medidas del Gobierno. Igualmente al Gobierno le conviene que haya inflación porque recauda más, pero por otro lado afecta a los trabajadores y al sector pasivo porque al desacoplar las jubilaciones, los aumentos de las jubilaciones están sujetos a lo que defina el Ejecutivo ya no suben a la par de la inflación, lo mismo ocurre con los trabajadores porque se hizo un pacto con empresarios y sindicalistas va a hacer que pongan un freno en los sueldos. Ese es el famoso ajuste que está haciendo el Gobierno Nacional.

¿Van a seguir bajando las tasas de referencia en el Banco Central?

Yo creo que están probando para ver cómo repercuten estas bajas de tasas en otras variables financieras como por ejemplo, el solar y la inflación. En base a eso van a ver si siguen o no con estas políticas. Igual hay que aclarar que es bueno que bajen las tasas, pero el problema es que se puede disparar la inflación.

De créditos Hipotecarios todavía no se habla...

No, no se habla de nada que sea a mediano ni largo plazo. Estas bajas en las tasas son lentas, progresivas, es como cuando a un enfermo se le da el medicamento, hay que esperar para ver cómo reacciona. Con la economía hay que esperar hay que esperar dos o tres meses para ver cómo reacciona por lo tanto la baja de tasas va a ser gradual, que no espere la gente que va a poder sacar un préstamo a una tasa del 15% de acá a 20 días; se están tratando de bajar las tasas pero el mercado de créditos sigue cerrado para cualquier trabajador o empresa argentina.

¿A un mes de la asunción de Fernández, que evaluación hace particularmente sobre las medidas económicas?

Argentina tiene problemas de inflación, déficit y deuda; con el déficit el nuevo Gobierno está haciendo este ajuste del que acabamos de hablar y con la deuda la está tratando de renegociar, ya es un hecho que va a haber un reperfilamiento dela deuda y con la inflación la están dejando por ahora, sólo están haciendo estos acuerdos por 180 días; son medidas que nos complican a todos pero que se entiende que las están aplicando para atacar un problema que es la falta de dólares que tiene Argentina.