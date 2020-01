Advierten sobre recargos en compras nacionales

Por Luis Caraballo

Las dudas y consultas sobre el cobro del impuesto del 30% gravado en compras de productos y servicios en el extranjero siguen estando presentes. Desde la Asociación de Consumidores Proconsumer Jujuy recordaron que no se puede hacer el cobro impositivo sobre las adquisiciones que se hacen en operaciones comerciales dentro del país.

Según Proconsumer, aún si las empresas son internacionales y prestan sus servicios en el país, no deben cobrar el 30% de recargo.

Es que el caso que llegó a El Tribuno de Jujuy sobre un residente de la provincia que realizó un alquiler en la provincia de Córdoba, a través una aplicación, pero le fue cobrado el "impuesto país" del 30% en el resumen de su tarjeta, hizo conocer la postura de esta asociación de defensa de los consumidores, que dejó en claro que ese cobro no corresponde, a pesar de ser una plataforma internacional que comercializa dentro de Argentina.

Cabe recordar que la ley de Solidaridad y Reactivación Productiva sancionada y publicada en el Boletín Oficial en el mes de diciembre del año pasado, dejó en claro que únicamente grava el monto establecido en las operaciones fuera del país.

Claudia González, titular de Proconsumer Jujuy, en diálogo con este matutino, dijo que "no corresponde. Dentro del país no hay nada que tenga el recargo del 30%, ese recargo es para las compras en el exterior, para los consumos de bienes y servicios en el extranjero. De ninguna manera una plataforma que, por más que sea internacional, te está alquilando en Argentina y te grava con un 30% más, porque esto no tiene sustento y no es lo que establece la ley".

"Airbnb es como Netflix, que ellos tengan tarifas extranjeras no quiere decir que se aplique la moneda de otro país cuando el servicio se presta en Argentina. Esa es la diferencia. La ley lo que grava con un 30% más son los servicios y consumos fuera del país, pueden ser dólares o en euros. En cualquier caso por el sólo hecho de no ser moneda argentina y no son dentro del país, ya están gravados con un 30%", explicó.

Las únicas modificaciones que se dieron en lo que va del año fue abarcar a todos los viajes al extranjero, inclusive por Aerolíneas Argentinas, los que están alcanzados por el recargo. En tanto que las aplicaciones de streaming se les redujo del 30 al 8%. Entre ellas se encuentran las más conocidas para ver películas, series y reproducción de música.

"No es cualquier consumo, sino que además se necesita una localización especial. El consumo del servicio o bien de que se trate se debe hacer en el extranjero. Las consultas que tuve fue en casos donde ya se había contratado un paquete turístico al exterior y donde ya se lo había cancelado", comentó Claudia González, haciendo un balance de lo actuado por Proconsumer.

Se estableció que los viajes al exterior, incluidos los de Aerolíneas Argentinas, están gravados por el impuesto del 30% sobre su valor.

Esperan definición por la Ley de Góndolas

Una de las grandes expectativas por parte de las asociaciones de defensa del consumidor es la aprobación y futura aplicación de la Ley de Góndolas, que se encuentra en tratamiento en el Congreso de la Nación. Esta normativa ayudaría a controlar la variación de precios de un mismo producto en todos los establecimientos comerciales, y así poder dar una herramienta en la elección en cada compra.



Otras de las cosas que se buscaría con esta ley es que haya más presencia de productos de pequeñas y medianas empresas en las góndolas de los supermercados. También establecería que en la estanterías de los supermercados haya un porcentaje de productos de origen local por sobre los de mayores distribución. Es que la desventaja que hay muchas veces al momento de la selección de un producto y las primeras marcas se encuentran en una estantería central, y para las líneas no reconocidas y que recién empiezan a la venta pueden estar en un lugar marginal, lo que marcaría una diferencia en los centros de compras minoristas y mayoristas.

A su vez beneficiaría en la competencia no solo de primeras y segundos marcas, sino también de aquellas no reconocidas, dando la variedad de productos y de precios en los estantes de los supermercados. “Estamos expectantes y felices de que este proyecto se transforme en ley. Porque es una herramienta más, no es la mejor ni la única, sino que es una herramienta más para poder controlar la distorsión de precios entre los productores y el consumidor final. Muchas veces hay remarcaciones del 300 o 400% más”, mencionó Claudia González, de Proconsumer. “No hay formas de justificarlas con costos accesorios como fletes. Todo lo que tienda a controlar los precios en beneficio de los usuarios, a rebajas de productos de la competencia de marcas de similares características, que tienen una diferencia injustificada, todo eso es bienvenido”, añadió la titular de Proconsumer Jujuy, esperando la sanción definitiva de esta ley.

Cómo y dónde se puede denunciar

Siendo que hasta el momento no se registraron más casos sobre recargos en compras, se debe saber que las denuncias por incumplimientos en operaciones comerciales se pueden realizar en las oficinas de Defensa del Consumidor. Claudia González explicó este procedimiento. Dijo que “el usuario o consumidor, según la Ley de Defensa del Consumidor y según la jurisprudencia pacífica de estos últimos años, tiene que reclamar en el lugar donde es su domicilio. Eso lo exime al usuario de tener que ir a reclamar en distintas jurisdicciones. El reclamo es válido en el domicilio del usuario o consumidor.

Va a Defensa del Consumidor y hace el reclamo, o si viajó y así lo prefiere, lo hace en el lugar donde se encuentre el bien u objeto del contrato. Lo que se ha conseguido en estos últimos años, además de la cobertura normal que hacen las secretarías o las direcciones de Defensa del Consumidor de cada lugar a donde uno va es una cobertura adicional más para el caso”, añadió. La titular de Proconsumer resaltó que en este último caso, si se encuentra fuera del lugar donde se establezca el domicilio haciendo turismo, o por otras razones, puede hacer el reclamo y que se tome la denuncia correspondiente para actuar de oficio en el lugar. “Se ha agregado el caso de resolver a los turistas cuando hay incumplimientos. Se le agrega una protección aún mayor y en su carácter de turista se le agregan más posibilidades de carácter administrativas para que tenga una solución rápida”, mencionó.