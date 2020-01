Cómo identificar cuando se necesita hacer terapia

Hay muchos mitos que giran alrededor de la psicología y su impacto en la salud mental de las personas, que en muchas ocasiones influyen en la calidad de vida de quienes precisan hacer terapia y no la hacen. Psicólogos del centro médico Psi Salud analizaron esa situación y brindaron explicaciones sobre cómo darnos cuenta cuando necesitamos acudir a un especialista.

Al respecto, la psicóloga Mariana Rodríguez Pedroso mencionó, en diálogo con El Tribuno de Jujuy, que "una persona debe ir a terapia cuando está perdiendo su calidad de vida, deja de hacer las cosas que antes hacía o le gustaba hacer como juntarse con amigos o algún hobbie. Cuando pierde esa capacidad de disfrute empieza a aislarse o a no sentir el mismo placer de antes. También cuando se presentan de forma frecuente malestares como ser la angustia, el llanto, preocupación excesiva, ansiedad, taquicardia, dolores de panza o sudoración en las manos. Antes quizás aparecían una vez al mes y de repente aparece más seguido, y con mayor intensidad".

"Entonces debemos hacer una autoevaluación de nuestra calidad de vida, la intensidad de los malestares y la frecuencia para determinar que necesitamos ayuda de profesionales en la salud mental. También podría agregarle el tema de los vínculos, si empiezo a tener peleas con otras personas que antes no tenía como ser con la familia, los amigos o la pareja. Ese es otro signo de alarma, o el hecho de estar en dentro de una pareja patológica, que hará que los síntomas y la intensidad se incremente va a hacer que la salud mental empeore y que necesite consultar", añadió.

En ese sentido, el psicólogo Facundo Calvó, integrante de Psi Salud, comentó que "nadie entendía lo que me pasaba, yo creí que en algún momento me iba a sentir mejor, sufrí muchos años por no saber que necesitaba venir a terapia", a ese relato lo escuchamos muy seguido en la consulta. Es fácil reconocer cuándo ir a la médica traumatóloga o al nutricionista, pero ¿cómo sé que debo asistir a terapia? ¿Cuándo nos duele qué cosa es tiempo de pedir ayuda a un profesional de la salud mental? ¿Qué le impide hoy a usted llamar y pedir un turno? Muchas personas creen que solo los locos van al psicólogo, pero ese es un mito".

"Muchos dudan de si pedir o no ayuda profesional, ¿por qué? En gran medida por el desconocimiento y el estigma. El desconocimiento, fruto de no haber recibido educación en salud mental que nos permita reconocer los problemas que necesitan atención. El estigma, consecuencia directa de la ignorancia, de que ir a la psicóloga es de locos, es de débiles, que las cosas las tenés que resolver vos sola o solo. Uno de los mitos más comunes y extendidos, por ejemplo, es el de creer que una persona que padece un trastorno psicológico es peligrosa", manifestó.

Más educación

Asimismo Rodríguez Pedroso sostuvo que "la evidencia científica hoy nos presenta todo lo contrario porque las personas que padecen trastornos de la salud mental tienen más riesgos de sufrir un crimen que de cometerlo".

Por último, señaló que "si lográramos que las escuelas cuenten con programas de educación en salud mental desde la primera infancia, que los medios socialicen conocimiento académico y que se favorezca un pensamiento crítico-científico, miles de personas podrían pedir ayuda a tiempo y evitar días, meses y años de sufrimiento en las personas".

Cuidar la salud mental, un acto de responsabilidad

“El conocimiento en salud mental es fundamental para cuidarnos y cuidar a los demás”, remarcaron los psicólogos.

Facundo Calvó, psicólogo de Psi Salud, explicó que es necesario comprender que la salud mental es no solo necesaria sino un acto de responsabilidad hacia uno mismo, nuestros vínculos y nuestro contexto: el trabajo, la escuela, la familia, la sociedad. “Es que cuando contamos con herramientas para poder comunicar, para reconocer emociones, para adaptarnos a cambios y situaciones de estrés, no solo aumentamos nuestra calidad de vida sino que prevenimos complicaciones mayores en salud mental y en la salud en general”, señaló.

Siguió diciendo que “escuchamos con mucha frecuencia frases como: "para mi, terapia es escuchar música, hacer deporte y se van todos tus problemas; hablá con un amigo te va a decir lo mismo que un psicólogo o en internet seguro encontrás lo que el psicólogo te diga’. El tiempo de ocio, el deporte, las relaciones sociales son importantísimas para tener una vida saludable, pero no son excluyentes de consultar con un profesional de la salud mental, de hecho son complementarias”.

En ese sentido, la psicóloga Mariana Rodríguez Pedroso indicó que “invitamos a todos los lectores a consultar y preocuparse por su calidad de vida, a reflexionar y corrernos del prejuicio. Consultar no nos hace más débiles, no nos hace vulnerables ni incapaces, empecemos a valorarlo como un gran acto de auto cuidado y como dijimos antes, de responsabilidad”.

“Desde Psi Salud pregonamos una psicología desde la ciencia y la educación. El conocimiento en salud mental es fundamental para cuidarnos y cuidar a los demás, para tener calidad de vida, gozar y defender nuestros derechos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook: Psi Salud, Instagram: @psi.salud y Twitter @psi–salud–jujuy en donde se podrán enterar de nuestras actividades”, aseguró.

Tarea de Psi Salud

Psi Salud es un centro de asistencia, docencia e investigación en salud mental, “tenemos un consultorio y un aula donde damos talleres y cursos. No sólo nos enfocamos en la asistencia atendiendo pacientes sino también tenemos un espacio de formación para profesionales de la salud, mediante una parte investigativa”, manifestó Mariana Rodríguez Pedroso.