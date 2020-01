Más de 800 copleros se unieron en el canto popular

"Yo no sabía venir nunca y ahora es la primera vez, caramba que había sido lindo, voy a volver otra vez", cantando esta coplita se despidieron los más de 800 cantores que participaron del 36° Encuentro de Copleros que se realizó en la pintoresca y alegre jornada de ayer en el pueblo de Purmamarca.

En esta edición participaron por primera vez copleros de Cafayate - Salta, Tucumán y Catamarca, además de cantores de otros sitios.

Antes de las 10 y bajo un sol radiante, los copleros empezaron a copar la plaza 9 de julio para hacer eco del sonido de sus cajas y del erke, algunos de ellos llegaron por primera vez como desde Cafayate - Salta, Tucumán y Catamarca, mientras que otros arribaron como cada año desde distintos puntos de la provincia para no perderse esta edición.

En la esquina de Lavalle y Belgrano se encontraron en el tradicional topamiento junto a los organizadores del encuentro, poco después del mediodía, juntando las banderas y uniéndose en un único canto, además del buen apretón de manos y de los cálidos abrazos, contentos por volverse a ver.

Emocionados por un año más y desarmando las ruedas de canto que armaron durante la mañana, partieron cantando y bailando hacia el predio del club Santa Rosa. En cada paso fueron fotografiados y filmados por los vecinos y cientos de turistas admirados por esta expresión cultural.

Ya en el predio y bajo la sombra de los árboles descansaron unos minutos para almorzar un delicioso picante de mondongo y compartir los más de 600 litros de chicha, esta bebida ancestral que prepararon los organizadores durante una semana para ofrecer a sus visitantes.

Habiendo retomado energías para cantar volvieron a armar las populares ruedas de canto y el predio abrió sus puertas al público después de las 14. Para esa hora el lugar se colmó de cantores y oyentes que se divirtieron durante toda la tarde escuchando los versos más picarescos, las coplas de amor y por supuesto los contrapuntos, entre hombres y mujeres que mostraron sus destrezas y habilidades para armar los versos espontáneos y contestar para intercambiar unas y otras coplas.

Ramón Vilte, coplero de El Moreno, explicó en pocas palabras qué es el contrapunto: "puede haber una señora diciéndome por ejemplo que me quiere o no me quiere y yo respondo y le replico con las coplas, o puede ser entre hombres que nos conocemos hace muchos años y justo nos encontramos y nos cantamos" aseguró.

"Soy coplero de alma y vida y vine a acompañar a los organizadores como todos los años, con la copla mato mis penas y además vengo a cantar para comenzar un año con buenas energías", se despidió Vilte.

La fiesta popular que cautivó la atención de turistas y lugareños, comenzó a las 10 y continuó en horas de la tarde, tras el almuerzo.

Un hecho cultural donde nada se compra ni se vende

Selva Vilte, una de las precursoras y organizadoras del Encuentro, comentó que “el año pasado recibimos a 800 copleros y creo que este año superamos ese número. Por primera vez recibimos a copleros que vinieron a cantar desde Cafayate, Salta, Tucumán, Catamarca y por supuesto desde distintas comunidades de Jujuy”. Asimismo recalcó que este tradicional encuentro “surgió después de la dictadura militar que asoló al pueblo argentino, que nos llevó a dividirnos y escondernos, pero después dijimos que no podemos permitir que nos callen, un pueblo que no canta es un pueblo dominado, entonces cuando aparecen los primeros signos de la democracia decidimos hacer este Encuentro para volvernos a reunir en las ruedas y así fue haciéndose año a año y seguirá con la fuerza de nuestros jóvenes y de todos los que nos colaboran en cada edición” indicó.

Respecto a la tradición y trayectoria de este evento, Vilte recalcó que “llevamos más de 36 años manteniendo las mismas características, es un hecho cultural único y auténtico, porque no es comercial y es sin fines de lucro, nada se compra, nada se vende, todo se comparte, es hecho por los copleros para los copleros. Ellos son los protagonistas y la copla es la reina” destacó haciendo énfasis en el canto popular.

La juventud presente

Alexia Zambrano, acompaña desde niña a sus padres cantores en la cuadrilla “Costumbres ancestrales” y en diálogo con El Tribuno de Jujuy relatando su experiencia. “Me gusta mucho acompañarlos, verlos cantar, sumarme a las ruedas con ellos y vivir cada una de sus aventuras con las coplas. Crecí viéndolos cantar coplas, así aprendí y canto con ellos. Ellos transmiten sus vidas a través de las coplas, cuando veníamos en viaje venían armando y componiendo versos para cantar ahora, en 5 minutos arman una copla de lo que sienten y les pasa, entre risas y carcajadas con la alegría de compartir”.