Nueva modalidad de engaño en WhatsApp

Por LUIS LUBECK Seguridad informática de Eset.

Se alerta sobre un nuevo phishing vía WhatsApp que suplanta la identidad de una popular plataforma de compra y venta de productos online con el objetivo de engañar a los usuarios al hacerles creer que están regalando cupones gratuitos, y así robar su información financiera. El mensaje que está circulando ofrece supuestos cupones por valor de $5.000 como parte de la celebración del aniversario de la empresa. Cabe destacar también que Eset confirmó la existencia de la misma campaña ofreciendo cupones gratuitos, pero suplantando la identidad de dos conocidas marcas de supermercados en Argentina.

Lo primero que se aprecia es el uso del nombre de la empresa cuya identidad es suplantada como parte del nombre del dominio en la URL a la que se invita a ingresar. En este caso, los responsables detrás de este engaño utilizan el dominio completo como parte de la composición de la URL registrada y de esta manera buscan engañar a usuarios desprevenidos que no presten atención a la URL completa. El dominio real de un sitio se encuentra a la izquierda del identificador final, esto no es más que lo último que aparece antes de los posibles .com, .com.ar, .br, .club (como es este caso), etc. Al igual que en el mensaje inicial que llega a través de WhatsApp, llama la atención la atemporalidad de la oferta, ya que estas campañas, en caso de ser reales, suelen incorporar la fecha a la que hacen referencia, o bien hasta cuando están vigentes.

Este es otro aspecto al que deberían prestar atención los usuarios a la hora de recibir este tipo de invitaciones. Si el usuario continúa con su intención de querer obtener el supuesto beneficio, se encontrará con una encuesta y tras responder las preguntas del cuestionario el usuario llegará a la instancia de una supuesta verificación de las respuestas. Una vez calificado, queda en evidencia el método de distribución del engaño, ya que para continuar y obtener el supuesto beneficio se solicita a la víctima enviar el mensaje a 20 contactos o grupos de WhatsApp.

Una vez que verifican que la víctima cumplió con el requisito de compartir con sus contactos el mensaje, continúa el engaño. A partir de este paso, la obtención del cupón se reduce al “azar” y elegir la supuesta caja que contiene el prometido premio. Habiendo analizado el engaño desde diferentes dispositivos y a lo largo de distintas horas, Eset identificó que la cantidad de cupones disponibles no se modificó y que en las pruebas realizadas siempre se ganó, sin importar la caja seleccionada. En este punto, la campaña ya no solo busca distribuirse, sino que busca obtener datos financieros de las potenciales víctimas, información que solicitará en la página a la cual será redireccionada la víctima al hacer clic en el botón OK, la cual en este caso se trata de un sitio de un servicio de streaming.

Así como siempre recomiendamos a los usuarios verificar los certificados de las páginas en las cuales añaden datos personales, en este caso también se trata de servidores no seguros. Haciendo clic en el botón de información a la izquierda de la URL, se puede comprobar. Este punto debería hacer desistir al usuario en su deseo de querer avanzar con el ingreso de información personal en cualquier sitio. A lo largo del análisis no se observó que adicionalmente se instalaran servicios o aplicaciones maliciosas en el dispositivo, por lo que interpretamos que lo único que buscan obtener los operadores de esta campaña es información personal de sus víctimas y monetizar la misma con el registro en servicios online. Haciendo un análisis del dominio verificamos que estamos ante una campaña muy reciente. Es importante tener en cuenta estas recomendaciones: desconfiar de las promociones que lleguen a través de medios no oficiales. Las empresas suelen divulgar ofertas y promociones a través de canales oficiales, ya sea el sitio web o las redes sociales. Evitar hacer clic en enlaces sospechosos, aunque hayan sido enviados por alguien conocido. Generalmente, la propagación de la campaña se hace entre los contactos de la propia víctima. Instalar una solución de seguridad confiable en cada uno de los dispositivos conectados a Internet que se utilice. Mantener los dispositivos actualizados y no compartir información, enlaces o archivos sin estar seguros de su procedencia.