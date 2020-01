Una joven denunció que Paulo Londra la manipuló para que aborte

En la siesta de este sábado, Paulo Londra quedó en el centro de una tormenta por una acusación muy grave que se lanzó vía Twitter, por la usuaria Lyna Bekkiche (@lynabekk), quien asegura que se vio presionada para abortar al hijo que habría estado esperando, fruto de una relación con el cantante cordobés.

Según relata en un hilo de Twitter, la protagonista se habría relacionado con Londra, en España, y tuvieron relaciones sexuales, pero la cosa no quedó bien entre ellos y no volvieron a verse ni a tener contacto.

Ella sostiene que Londra es un artista que “siempre había admirado por su humildad y por su música la cual no trata ni de drogas, ni fiestas, ni de chicas sexualizadas. Por razones de la vida Paulo y yo acabamos teniendo relaciones sexuales mientras él estaba de tour en Madrid”, escribió.

Siempre según sus dichos, unos meses después Lyna confirmó que estaba embarazada y que necesitaba contarlo al cantante. Pero la respuesta no fue la esperada: “Cuando Paulo se enteró de que yo quería tener ese bebé, mando a Piero (Ndr: Piero, el manager de Londra) a Madrid para convencerme y manipularme de abortar. A los días me cansé de todas las cosas que me decía… Que si le iba a arruinar la carrera a Paulo, que el bebé iba a crecer sin padre”, expresó en otro post.

A su vez, la joven publicó un audio con un diálogo que habría supuestamente mantenido con el trapero cordobés en el que se escucha la voz de un joven diciendo: “No me hagas sentir mal, Lyna”.

Aqui lo tenéis... Ya está pic.twitter.com/jqktK7ucni — Lyna (@lynabekk) January 11, 2020

A partir de esta publicación, el hashtag #paulolondraisoverparty fue una de las tendencias del momento en Twitter Argentina.

En esa red se multiplican las expresiones de repudio al juvenil cantante cordobés aunque también hay quienes ponen en duda la veracidad de la historia.

