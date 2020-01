Más de 8.200 donaciones voluntarias de sangre en 2019

El Centro Regional de Hemoterapia, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Jujuy, cerró el año 2019 con poco más de 8.200 donaciones voluntarias de sangre.

Tras una intensa campaña de concientización el banco de sangre único público de la provincia registró que además de haber alcanzado el 100% de las donaciones voluntarias el porcentaje de la serología reactiva (enfermedades infectocontagiosas detectadas) llegó al 4%.

El responsable del área personal del Centro Regional de Hemoterapia, José Manuel Guebara, comentó a El Tribuno que la provincia en el año 2004 registraba sólo un 0,4% de donaciones de sangre voluntarias y un 25% de serologías reactivas, cifras que derivaron en la conformación del Centro Regional y el equipo de promoción que finalmente se consolidó en 2005.

"Gracias a que disponemos de una vasta base de datos podemos saber que la provincia actualmente no tiene un porcentaje alto de serología reactiva que es de aproximadamente el 4%. Este porcentaje representa a las personas que donan por primera vez y no saben en qué condiciones se encuentran", explicó el referente.

Contó que "vimos la realidad en 2004 y empezamos a trabajar en 2005 en la donación de sangre voluntaria brindando talleres en instituciones educativas, centros sanitarios, en iglesias y en todos las instituciones en las que nos abrieron las puertas y fue así que alcanzamos estas cifras con las que nos sentimos orgullosos".

Ante el inicio de un nuevo año desde la institución indicaron que el objetivo de ahora en adelante es "mantener todo el trabajo alcanzado".

Según la planificación anual, por las colectas internas viajan tres veces al año a las diferentes localidades. Y durante la semana visitan instituciones educativas terciarias y universitarias. "De cada colecta de sangre realizada obtuvimos cantidades que varían desde las 35 extracciones hasta las 80, dependiendo el lugar y la institución", informó y agregó que "las localidades en la que se han registrado la mayor cantidad de extracciones durante 2019 fueron Humahuaca y Abra Pampa en las instituciones educativas terciarias del turno noche en las que se han llegado a atender hasta 100 donantes y se lograron hasta 70 donaciones efectivas". Y San Salvador de Jujuy fue la ciudad en la que se registró la mayor cantidad de colectas de sangre, en la Facultad de Humanidades, en la de Ciencias Económicas y en el IES Nº 11, entre otras instituciones.

Jujuy mantiene el 100 % de esta acción en la región NOA

El trabajo sostenido del Centro Regional de Hemoterapia permitió a la provincia posicionarse como la única de la región Noroeste (NOA) en alcanzar el 100% de las donaciones de sangre voluntarias, porcentaje que se logró mantener durante todo 2019 y se pretende seguir haciéndolo durante los próximos años.

José Manuel Guebara, responsable del área personal del Centro Regional de Hemoterapia de la Provincia, contó que “fue en 2008 cuando se empezó a registrar un alto porcentaje de donantes voluntarios, ascendiendo a alrededor del 35%. En 2015 se alcanzó aproximadamente el 75% de donantes voluntarios y en 2019 se ha mantenido el 100%”. Es que durante los últimos años, a través de un decreto, ya no se solicita a los familiares de los pacientes que fueron politransfundidos la reposición de las unidades de sangre sino que se trabaja con la donación voluntaria a través de las campañas tanto en la ciudad capital como en el interior de la provincia.

Con 15 años ininterrumpidos de trabajo en el marco del programa “Sangre Segura” los especialistas indican que el grupo etario que se destaca por hacer la mayor cantidad de donaciones es de 20 a 30 años.

“Donar salva vidas”

“Donar salva vidas” es una frase que todos los ciudadanos debemos hacer propia y estar conscientes de lo que significa. Ya sea donación de órganos o en este caso donación de sangre, este acto voluntario no sólo salva la vida de nuestros pares sino que también puede salvar al propio donante. Para terminar de determinar si la donación es efectiva o no, a las unidades de sangre extraídas se le realiza una serie de estudios para detectar enfermedades asintomáticas. Los estudios son: HIV, sífilis, chagas, hepatitis B y C, brucelosis y Htlv 1 y 2. Los resultados de este estudio son entregados a los donantes y a través de ellos se anotician ya sea de su buen estado de salud o bien si es que padecen alguna de las enfermedades antes mencionadas, alertando al paciente a que se dirija al especialista correspondiente.

Los requisitos que se deben cumplir

Para poder realizar una donación de sangre los voluntarios deberán tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilos, no estar medicado al momento de la donación, estar desayunado pero sin haber consumido contenido graso por ejemplo no haber ingerido fiambres, manteca, etc. debido a que se metaboliza en la sangre.

Y en el caso de las mujeres no estar embarazadas ni en período de lactancia. Desde el Centro Regional de Hemoterapia advirtieron que las personas que hayan tenido hepatitis A durante la niñez sí están habilitados a donar. No así las personas que durante la adultez contrajeron hepatitis B o C. Los que se hicieron tatuajes no podrán donar sangre en el transcurso de doce meses. Cabe destacar que los interesados en hacer su donación voluntaria deberán presentar una identificación oficial y vigente como el DNI, licencia de conducir, pasaporte, etc.

Club de donantes de RH negativo

El Centro Regional de Hemoterapia de la provincia de Jujuy mantiene vigente desde hace cuatro años diferentes clubes de donantes de sangre, siendo el más destacado el club “9 de Noviembre” de donantes de sangre RH negativo.

“Sabemos que las personas que tienen el tipo RH negativo se les hace muy complicado conseguir donantes. Entonces al ser nosotros un banco de sangre central teníamos el deber de conformar este club”, comentó José Guebara encargado de personal del Centro de Hemoterapia. El grupo comenzó con 13 personas inscriptas y en la actualidad el número llega a los 350 voluntarios pertenecientes a toda la provincia.

Dentro de esas 350 personas hay donantes activos y pasivos. Dentro de los activos están las personas que pueden hacer efectiva su donación dos veces al año y dentro de los pasivos están aquellos que no pueden donar sangre ya sea porque han excedido la edad o bien porque no la cumplen aún, como así también incluye a personas en tratamiento por alguna patología. “La comunidad jujeña que no cumpla con la edad o que padezca alguna patología es también incluida en el club. Porque que no califique como donante no significa que no podamos cuidarlos también”, expresó José Guebara. Informó que del total de integrantes el 85 % son donantes activos que hacen su donación dos veces al año.

Sobre si resulta suficiente la cantidad recolectada indicó que sí es suficiente considerando que son muy pocas las personas que tienen este tipo de sangre. “Si no tenemos pacientes internados, no necesitamos citar a nuestros donantes negativos porque la unidad de sangre tiene un período de vencimiento de entre 30 y 35 días. Pero sí se deben tener siempre un stock mínimo de 10 unidades”, informó.