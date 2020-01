Sueña a lo grande

Luego de obtener varios logros deportivos en Obras Sanitarias Básquet, Camila Mayoral, alera jujeña, disfruta de sus vacaciones en su tierra natal con el fin de recobrar energías y trazar nuevos objetivos para este 2020. La juvenil surgida de las inferiores de Villa San Martín debe presentarse en la institución bonaerense el próximo este miércoles para realizar la pretemporada. "Este año tengo como objetivo entrenar a muchísimo para salir campeón nuevamente, entrar en el argentino de clubes y enfocarme para ser citada en la selección", expresó Mayoral ante El Tribuno de Jujuy sobre las expectativas que tiene para la temporada venidera. Con casi tres años viviendo en Buenos Aires, la jugadora del "tachero" comentó como fue su adaptación al inicio de esta aventura deportiva: "Me costó adaptarme al primer año y al segundo fue todo lo contrario. Mis compañeras me recibieron de buena manera y me ayudaron en mí adaptación".

El año pasado la joven deportista consiguió logros importantes con su club en la U17 y U19 y el tercer puesto en los Juegos Evita: "Ahí demostré la entrega que realicé durante todo ese año, entrenando todos los días y alejado de mi familia".

Observar en la televisión o presenciar encuentros deportivos a ayuda a aprender, comprender y corregir errores, que después uno lo vuelca a la práctica: "Veo mucho a la selección argentina, Liga Española y un poco de NBA. Cuando los jugadores profesionales de Obras juegan con mis compañeras vamos a ver los partidos", sostuvo.

Con respecto a su evolución como jugadora, Mayoral dijo que "en el juego sentí que mejoré muchas cosas, de Jujuy salí con un base, pero allá te encuentras con demasiada competencia y clubes que tienen jugadoras muy buenas. Sólo te queda entrenar y dar lo mejor de uno".

La vida académica y deportiva va siempre de la mano y Mayoral lo entiende a la perfección. "Eso van a la par. Quiero seguir estudiando en el colegio que nos brinda el club para después ingresar a la universidad sin dificultad", apuntó la joven de 16 años.

"Hice un sacrificio grande para llegar a tener minutos en el equipo. Ahora estoy viviendo más cerca del club y eso me facilita en muchas cosas", agregó la basquetbolista que se desempeña en la Liga de Desarrollo. Además, con los cambios radicales en esta temporada, Camila Mayoral jugará en categoría U18. La familia siempre juega un papel importante en estos casos, en la distancia, se encargan de mandar buenas vibras. "En la final que me tocó jugar estaban todos los padres de mis compañeras y los míos no pudieron ir, pero me mandaban mensajes constantemente y yo sentí como si estuvieron ahí todo el tiempo", comentó emocionada. "Los entrenadores me exigen siempre. Por suerte me tocó una "Profe" excelente que me aconseja dentro y fuera de la cancha, generé un vínculo importante", finalizó la jujeña que sueña con tener una carrera brillante en el básquet. (Emiliano Saavedra).