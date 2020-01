Lanzan verduras desde helicópteros para alimentar animales afectados por el incendio de Australia

Después de un fin de semana complicado en Australia con mucho calor y fuertes vientos que han perjudicado las labores de extinción, han mejorado las condiciones climáticas y los bomberos aprovechan el descenso de las temperaturas en el sureste para tratar de controlar los más de cien incendios que queman en la zona.

Además, aprovechando esta tregua, el Gobierno de Nueva Gales del Sur ha decidido suministrar, a través de los helicópteros, miles de kilogramos de verduras, sobre todo zanahorias y batatas.

Operation Rock Wallaby 🦘- #NPWS staff today dropped thousands of kgs of food (Mostly sweet potato and carrots) for our Brush-tailed Rock-wallaby colonies across NSW 🥕🥕 #bushfires pic.twitter.com/ZBN0MSLZei