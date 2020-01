La serie de 'Chucky, el muñeco diabólico' llegará a la televisión

Luego de ocho películas, 'Chucky, el muñeco diabólico' estará en la pantalla chica. El canal temático internacional SyFy anunció la producción de una serie sobre el muñeco clásico del cine de terror.

Los responsables de SyFy se pronunciaron sobre la nueva serie a través de un comunicado publicado el sábado 11 de enero del 2020, donde informaron que contarán con Don Mancini, el creador original de Chucky y el productor Nick Antosca.

"El personaje que Don Mancini y David crearon ha aterrorizado al público durante más de 30 años. El tiempo y el legado de Chucky habla de la narración más creativa y de los fieles seguidores que la saga de películas ha reunido a lo largo de todos estos años.

Estamos entusiasmados de asociarnos de nuevo con Nick en esta nueva serie y estamos increíblemente orgullosos de traer a Chucky a la televisión por primera vez con los creadores originales", escribieron en la misiva. Chucky, el muñeco de la saga de películas 'Childs' Play' fue creado por Don Mancini. El film del muñeco, de cabello rojo y ojos azules, narra la historia de un juguete de moda que es poseído por un asesino en serie Charles Lee Ray.

El muñeco diabólico cuenta con ocho películas: 'Chucky' (1998), 'Chucky II' (1990), 'Chucky III' (1991), 'La Novia de Chucky' (1998), 'El Hijo de Chucky' (2004), 'La Maldición de Chucky' (2013), 'El culto de Chucky' (2017) y el 'Muñeco diabólico' (2019). La fecha de estreno de la serie no ha sido anunciada, tampoco se ha adelantado nada sobre los personajes.

