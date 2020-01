Prost quiere aportar sus goles en Gimnasia

"La verdad que como siempre digo, con la ilusión intacta, con la mentalidad siempre positiva que cuando uno llega a un club nuevo renueva las esperanzas, venimos en busca de todo y creo que hay plantel y sobre todo un gran cuerpo técnico para llevar todo esto adelante", apuntó el flamante refuerzo a El Tribuno de Jujuy.

Prost no dudó en venirse a Jujuy "el nombre del club, básicamente es eso, un grande del norte, un grande de la categoría, un equipo que tiene instalaciones de primera división, las veces que lo enfrenté siempre fue durísimo jugar aquí y ante la decisión que tomé de salir de Quilmes, la mejor opción era Gimnasia, por eso vengo con toda la fe, la esperanza y todas las ganas para hacer que esto salga de la mejor manera y estemos todos contentos", puntualizó.

El punta reconoció que "tenía ganas de dejar Quilmes, no me sentía cómodo, soy una persona que para estar en un lugar tiene que estar ciento por ciento, sobre todo en la parte profesional, estar por estar no me gusta, salí de Quilmes sin tener club, lo primero que hago fue escuchar las propuestas que habían y sobre todo fue una decisión en familia, con mi esposa y mis hijos, y siempre que tomamos una decisión en familia lo hacemos de manera decidida, convencido y en busca de todo", comentó.

El delantero reiteró que no estaba cómodo en el "cervecero" más allá que "el jugador siempre está dispuesto de jugar en la posición que le toca, hoy por hoy no tenés la posibilidad de jugar de lo que realmente te gusta, el jugador debe lugar en la posición que el técnico ve donde puede dar lo mejor, tiene que ver en qué sector de la cancha el DT le saca lo mejor al jugador y creo que es un poco de eso", explicó al tiempo que dejó en claro como piensa: "Si el nueve corre entre diez y doce kilómetros por partido entonces me parece que hay algo que está mal, porque en vez de estar cerca del área me la pasaba corriendo para todos lados, ayudando, colaborando, que lo hacía con gusto, con muchas ganas, porque ya me sale propio, pero me parece que si buscamos hacer goles es cuando más cerca tenemos que estar cerca del arco", opinó.

Prost reconoció que muchas veces miró al "lobo" y tuvo la ilusión de jugar aquí "nunca tuve la posibilidad de poder venir, siempre lo mire con grandes ojos, porque la verdad que venir a un club como Gimnasia y Esgrima te ayuda mucho en lo personal, en la autoestima, estar en un club así te exige estar siempre arriba, por eso de esa manera siento que lo mejor que puedes hacer como profesional es estar al ciento por ciento tenés que salir rápido y dejar la buena imagen que habías dejado, estamos en un gran momento para poder venir a Jujuy a hacer una gran campaña", finalizó el nuevo delantero de Gimnasia y Esgrima. Hoy trabajará ya a las órdenes del técnico "albiceleste", Marcelo Herrera.