Serradorí fue el ganador de la etapa

El Rally Dakar cerró la 8º etapa en Arabia Saudita y Mathieu Serradori fue la sorpresa. El francés se impuso a bordo de su prototipo buggy Centuri en la especial de 716 kilómetros. Por otro lado, Fernando Alonso fue segundo, mientras que el argentino Orly Terranova arribó tercero.

El español y exFórmula 1 estuvo adelante durante todo el trampo y finalmente terminó detrás de Serradori, que por primera vez se llevó un parcial en el Dakar.

En cuanto a Carlos Sainz, el madrileño se vio complicado para abrir la ruta, sin la intervención de las motos y de los cuatriciclos, que habitualmente lo hacen delante de los autos. Esa referencia hoy no contó, debido a la suspensión de la etapa para los vehículos livianos tras la muerte del portugués Paulo Goncalves.

Stephane Peterhansel alcanzó el ritmo de sus dos rivales. Al Attiyah redujo de 10 a 6 minutos la distancia, mientras que el francés bajó de 19 a 13. Terranova (Mini) fue tercero en la etapa y está 5º en la general.

El ganador de la etapa en coches, Mathieu Serradori, se presenta en primer término como gerente de una empresa especializada en electricidad que pasa sus vacaciones en el Dakar. Se trata del primer piloto amateur capaz de imponerse a pilotos y equipos profesionales desde hace la friolera de 32 años. El último caso similar es el del mecánico belga Guy DeladriÞre, que se hizo con el mejor tiempo en Senegal en la anteúltima especial del Dakar 1988.

"Me siento verdaderamente feliz. Ha sido precioso. El día de ayer fue muy complicado, cometimos un error y lo pagamos caro. Esta mañana hemos recuperado el terreno perdido colocándonos por delante. Me gustaría dedicarle esta victoria, como expiloto de motos que soy, a Paulo. No es fácil sacar fuerzas después de una jornada como la de ayer (por el domingo)", dijo el ganador.