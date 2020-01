"Todos Juntos" cuenta con un negocio saludable

Uno de los mayores deseos de quienes tienen un familiar, amigo o conocido con discapacidad es que a futuro sean personas que puedan valerse por sí mismas, que sean independientes y puedan manejarse como cualquier otro ser humano.

La Asociación "Todos Juntos" nació el 9 de agosto de 1989 y una de sus principales premisas es poder brindarle una mejor calidad de vida a todas las personas que allí asisten y sobre todo que sean incluidas en la sociedad. Entre ello, poder desempeñarse laboralmente, por eso es que antes de fines del año pasado inauguraron su kiosco saludable, "Olivia", ubicado al lado del lago "Popeye" de la ciudad.

El Tribuno de Jujuy dialogó con Patricio Carrillo quien es presidente de esta asociación tan querida por todos los jujeños y dijo que "el kiosco está funcionando muy bien. Después que lo inauguramos oficialmente, la idea fue darle lugar a nuestros alumnos para que aprendan a desenvolverse en la vida cotidiana, a ser una persona que va adquiriendo responsabilidades, es por ello que aquí les enseñamos el manejo del dinero, el ser amables y saber atender a clientes, entre otras cosas", comentó.

El kiosco "Olivia" está ubicado a pocos metros del puente Argañaraz, más precisamente al lado del lago "Popeye" frente al parque Lineal Xibi Xibi y su horario de atención es de 10 a 14 y de 16 a 20. En este horario se desempeñan en la atención capacitadores junto a jóvenes con discapacidad que son quienes asisten a la institución. Y luego hasta las 22 es atendido por familiares de los alumnos.

"El kiosco está funcionando de manera muy positiva, tal es así que nos está permitiendo pagarles a los chicos de la institución que allí están trabajando, lo que es un incentivo para ellos y los pone contentos. La idea es que sea una fuente de trabajo formal para ellos y que cumplan con todos los requisitos", dijo Carrillo.

Allí se pueden encontrar productos saludables como ser jugos frutales, batidos, sándwiches que son preparados por los quienes asisten a la asociación y además se pueden adquirir otros productos que también son saludables pero industrializados.

"Los chicos ya tienen experiencia en cocina, porque "Todos Juntos" cuenta con un servicio de catering, y aquí implementan lo que ya aprendieron. Este servicio de catering fue el primer gran paso nuestro en lo que es la inclusión laboral por parte nuestra, porque siempre tuvimos chicos que terminaban con su inclusión escolar, pero es como que quedaba allí y nosotros queríamos llegar a una inclusión laboral real y con el kiosco lo logramos", manifestó contento Patricio Carrillo.

Lamentablemente cuando los niños y jóvenes con discapacidad terminan su inclusión escolar, son muy pocos aquellos lugares en la provincia en que planifican continuar y hacer inclusión laboral, la Asociación "Todos Juntos", es uno de ellos.

Consultado sobre cómo surge hacer inclusión laboral, agregó que "esto nació como iniciativa de los profesores que brindan asistencia en nuestra casa y la idea de brindar espacios laborales y herramientas a nuestros chicos para un futuro y si nuestro emprendimiento crece, que sigan aquí", dijo.

El servicio de catering de la asociación tiene tres años de vida y últimamente brinda por mes más de dos servicios, contratados para diferentes tipos de eventos. Además, adentro del edificio de "Todos Juntos" también abrieron un kiosco que es atendido por sus alumnos.

Casi 31 años al servicio de la comunida

La asociación “Todos Juntos” esta próxima a cumplir 31 años de vida y actualmente trabaja con más de 160 chicos que concurren allí, además de los profesionales que brindan sus servicios.

“Todos Juntos” nació como un grupo de padres que se reunía a conversar sobre las diferentes situaciones que ellos atravesaban al tener un integrante de sus familias con discapacidad e intercambiaban ideas. “Hoy, no sólo le seguimos brindando contención a esos padres, sino que también brindamos un servicio para que sus hijos se rehabiliten y logren una mejor calidad de vida”, dijo su presidente, Patricio Carrillo.

Esta asociación no solo atiende a personas con Síndrome de Down sino que también lo hace con aquellas que tienen discapacidad intelectual. Pero no trabaja con aquellas personas con discapacidad motora. “Recibimos chicos desde recién nacidos, los acompañamos en toda su vida escolar, tanto es así que tenemos alumnos que están estudiando en el nivel terciario. También dentro del servicio que brindamos hay uno de formación laboral que es de 24 meses y los apoyamos en su inserción laboral”, dijo y agregó que “asimismo, tenemos el centro de día en el que ofrecemos distintos talleres en el que se los va formando en sus habilidades y viendo cuáles son los intereses de cada persona para poder así potenciarlas. Nuestro objetivo como institución es que la persona con discapacidad se pueda manejar por la vida con total independencia”, finalizó diciendo Carrillo.

Cabe mencionar que la asociación “Todos Juntos” tiene su sede en calle Belgrano Nº1.345 de la ciudad capital y brinda los servicios de estimulación temprana, educación general básica, apoyo a la integración, centro educativo terapéutico, formación profesional.