Nominados para la entrega de los Oscars

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció ayer los nominados para la próxima edición de los Academy Awards. La película "Joker", que entrega una versión del personaje de El Guasón, se convirtió en la principal favorita para la 92º gala de los Oscars al obtener 11 nominaciones. La cinta postula en categorías como Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor. En este último apartado destaca la participación de Joaquin Phoenix, quien es un fuerte aspirante tras sus consagraciones simultáneas en los Golden Globes y los Critic's Choice Awards por su papel de Arthur Fleck.

Para la categoría de Mejor Película, la competencia estará entre las cintas "Ford vs Ferrari", "The Irishman", "Little Woman", "Marriage Story", "Parasite", "Jojo Rabbit", "1917", "Once Upon a Time... in Hollywood" y la citada "Joker".

El apartado de Mejor Actriz tendrá un interesante duelo entre Cynthia Erivo ("Harriet"), Scarlett Johansson ("Marriage Story"), Saoirse Ronan ("Little Woman"), Charlize Theron ("Bombshell") y Renée Zellweger ("Judy"). En tanto, los actores que diputarán el Oscar a la mejor interpretación principal serán Antonio Banderas ("Pain and Glory"), Leonardo DiCaprio ("Once Upon a Time...in Hollywood"), Adam Driver ("Marriage Story"), Joaquin Phoenix ("Joker") y Jonathan Pryce ("The Two Popes").

La Mejor Dirección será una contienda que tendrá como protagonistas a Martin Scorsese ("The Irishman"), Todd Phillips ("Joker"), Sam Mendes ("1917"), Quentin Tarantino ("Once Upon a Time... in Hollywood") y Bong Joon Ho ("Parasite"). En el rubro Mejor Actor de Reparto están nominados Tom Hanks ("A Beautiful Day in the Neighborhood"), Anthony Hopkins ("The Two Popes"), Al Pacino ("The Irishman"), Joe Pesci ("The Irishman"), Brad Pitt ("Once upon a Time...in Hollywood"). Y en la categoría Mejor Actriz de reparto se disputarán el premio Cynthia Erivo (Harriet"), Scarlett Johansson ("Marriage Story"), Saoirse Ronan ("Little Women"), Charlize Theron ("Bombshell") y Renée Zellweger ("Judy").

Los Oscars se transmitirán por TNT (en español) y TNT Series (en idioma original) el domingo 9 de febrero en vivo y en directo para toda Latinoamérica desde Los Ángeles, con la glamorosa alfombra roja, desde las 20.30 . Además, la transmisión estará disponible por streaming en vivo por la app TNT Go.

La transmisión comenzará con el paso de los invitados por la alfombra roja, donde Axel Kuschevatzky y Lety Sahagún entrevistarán a las estrellas. Luego, en la gala, los comentarios y datos curiosos estarán a cargo de Rafa Sarmiento e Ileana Rodríguez.