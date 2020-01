La "hoja de vida" de Windows 7 hoy llegó a su fin

El final del soporte a Windows 7 finalmente ha llegado. Es que desde hoy uno de los sistemas operativos (SO) más populares que ha lanzado Microsoft recibió su último paquete de actualizaciones, algo que nunca más sucederá.

Desde hace más de dos años, Microsoft viene insistiendo en el final de la "hoja de vida" del popular Windows 7, y le quitará desde hoy todo tipo de soporte técnico y de seguridad. Pese a los reiterados anuncios de la empresa que comanda Bill Gates, miles de "fanáticos" se niegan a despedirse del software y ahora quedarán expuestos a los peligros que conllevan su utilización.

El "fin" de Windows 7 no significa que dejará de funcionar, por el contrario, las computadoras que utilizan dicho sistema operativo seguirán funcionando como hasta ahora, aunque ya no recibirán actualizaciones. Por eso la recomendación que llega desde Microsoft para sus usuarios es la de "migrar" a Windows 10, aunque también hay una gran variedad de SO de libre uso, como los basados en GNU/Linux.

La popularidad de Windows 7 fue tal que desde Microsoft hace algunos años lanzaron una campaña para que todos los usuarios, aún aquellos que no tenían la versión "original", migren a la versión "10". Si bien, muchos aprovecharon la ocasión para "blanquear" su sistema operativo, todavía el porcentaje de usuarios del "seven" sigue siendo altísimo.

De hecho, según NetMarkeShare, durante el 2019 Windows 7 fue el segundo sistema operativo más utilizado a nivel global. Tal es así que un 32,74% lo sigue eligiendo, mientras que el "10" se ubica primero con el 47,65%. Muy lejos aparece MacOS y Windows 8.1, lanzado luego del propio "7", que nunca dio en la talla y es considerado por muchos un fracaso técnico y comercial.

Recién en 2019, debido a la cercanía del final de la "hoja de vida" de Windows 7, el "10" pasó a liderar el mercado, y lo hizo luego de 4 años de haber salido a la venta, ya que desde 2015 hasta 2018, el dominio absoluto fue del viejo "seven", lanzado en 2009. Incluso, hay un dato que no es menor, y es la gran cantidad de copias ilegales de Windows 7 que aún continúan funcionando, por eso el porcentaje de participación dentro de la industria puede ser aún mayor.

Pese a las recomendaciones y advertencias relacionadas a los peligros de continuar con el "seven", no solo de Microsoft, sino que también de especialistas en seguridad, son muchos los usuarios que no quieren dejar atrás al viejo sistema operativo. Pero lo cierto, y más recomendable, es seguir hacia adelante, y conseguir un SO más nuevo y apto, en todo sentido, para los tiempos que corren.