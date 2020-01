Leito apuntó contra la AFA: "Ahora es más transparente"

El presidente de Atlético Tucumán, Marcelo Leito, fue contundente en sus declaraciones en cuanto a la polémica sobre la reanudación del torneo.

"Hay que discutir si queremos volver a la AFA o seguir en la Superliga. Yo no quiero volver a una AFA donde hay que golpear la puerta para que nos den un cheque a 60 días", afirmó el dirigente tucumano en una nota con TyC Sports.

Además, el directivo, que es vocal en el Comité de la Superliga, destacó que "la Superliga hizo muchas cosas buenas, hoy es mas transparente".

En relación a la posible postergación de la reanudación de la Superliga, prevista para el viernes 24, Leito contó: "Nosotros ya tenemos comprados los pasajes para jugar el domingo 26 contra Racing. Armamos la logística con bastante tiempo".

Atlético Tucumán marcó su postura de comenzar la Superliga en la fecha acordada y votada en diciembre del año pasado aunque el presidente aclaró que acatarán lo solicitado "por la mayoría".

En otro orden, Jorge Brito, vicepresidente de la Superliga y de River, aseguró: "No le encuentro la punta al planteo de los que quieren postergar la reanudación del torneo, me gustaría escuchar otras voces y entender lo que plantean porque no hay otro momento para jugar los partidos".

De hecho, según le informaron a Télam desde Superliga, el partido programado para el domingo, a las 19.10, entre Independiente y River en el estadio Libertadores de América se jugará, tal como está previsto.

Sin embargo, la reunión de mañana que viene en las oficinas de Puerto Madero establecerán si el 24 de enero se reanudará la competencia. En principio, la resistencia de un sector de clubes, liderada por Lanús, Boca y San Lorenzo, pareciera inclinar la balanza para la negativa.

La excusa visible del sector que pide la postergación es el Preolímpico Sub 23, que se jugará en Colombia entre el 18 del corriente y el 9 de febrero, aunque por lo bajo piden la vuelta a la AFA y la inmediata salida de Mariano Elizondo, CEO de la Superliga, y un nuevo esquema de distribución de ingresos de la televisión.

Además de Boca, Lanús y San Lorenzo, ahí están Independiente, Racing, Huracán, Argentinos, Estudiantes, Gimnasia, Rosario Central, Banfield, Colón, Aldosivi, Arsenal y Central Córdoba. Del otro lado se pararon River, Vélez, Newell’s, Talleres, Atlético Tucumán, Defensa Justicia, Unión, Patronato y Godoy Cruz. En el caso de posponerse las fechas 17 y 18 -entresemana- se comenzará con la programación de la 19na. y estas dos quedarán como últimas jornadas del certamen.