Palermo quedó qunito en la Copa de Verano

Sportivo Palermo de Libertador General San Martín tuvo una muy buena performance en la Copa de Verano de vóley jugado en Chaco.

El certamen abierto contó con la presencia de 16 clubes de diferentes puntos del país y las chicas ledesmenses quedaron quintas. "Muy conforme con el resultado, nosotros fuimos con chicas sub 15, sub 16, sub 17 y algunas mayores mientras que otros clubes tenían jugadoras de selección, con trayectoria", explicó Juan Orellana, técnico de Palermo.

El entrenador ledesmense destacó el trabajo y esfuerzo que hicieron para poder ir a Chaco "después de jugar en el torneo de San Pedro, las chicas no tuvieron descanso, siguieron con los entrenamientos porque la Copa de Verano era un compromiso al cual ya habíamos asumido que estaríamos presentes", explicó el DT agregando "sabíamos que el torneo iba a ser exigente, de gran nivel". Orellana resaltó que sus dirigidas "estuvieron a la altura de las circunstancias, jugaron bien, faltó mayor roce a nivel nacional para manejar momentos determinados durate la instancia final", sostuvo.

El plantel en Chaco estuvo conformado por Florencia Salinas, Agustina Ojeda, Florencia Olarte, Fernanda Olarte, Mayra Tolaba, Nayra Cabrera, Antonela Cayo, Brisa Padilla, Alejandra Reynaga, el director técnico fue Juan Orellana y Juan Ojeda el ayudante de campo.

El entrenador está hace ocho años en Club Sportivo Palermo después de haber trabajado durante 13 años en Herminio Arrieta "estuvimos federados hasta el 2013, después se complicó, la situación económica también influyó, pero en Palermo armamos un proyecto que proseguirá este año con el regreso a la Federación Jujeña".

El conjunto ledesmense juega la Liga Municipal de San Pedro de Jujuy "quedamos entre los cuatro mejores, es uno de los torneos de mayor convocatoria y nivel", subrayó.

Ayer Palermo puso en marcha los entrenamientos, "comenzamos con mini, sub 13, 15, 17 y sub 19 femenino, vamos a entrenar toda esta semana para lograr una base de cara al inicio de la temporada 2020", detalló Orellana. Los entrenamientos serán martes y jueves de 19.30 a 21 para mini, sub 12, de 21 a 22 para sub 15 y 17, 22.30 a 24 para sub 19 y primera, todo en mujeres, mientras que para los varones será lunes, miércoles y viernes desde las 22. Alejandra Reynaga, Victoria Fabricio, también dirigen.