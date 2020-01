El grupo teatral jujeño Uyarty estrena obra

El grupo de teatro jujeño Uyarty estrenará el próximo 24 de enero su más reciente producción titulada "Por la vía Rápida" escrita por los autores cordobeses Adrián Savino y Fernando Berretta. La pieza escénica, que subirá a escena por primera vez en el teatro "El Pasillo" - José de la Iglesia 1190) , está protagonizada por Juan Albesa y dirigida por Roberto Cruz con quien hablamos sobre esta propuesta que gira en torno a la figura del boxeador Julio "El Mostro" Márquez.

Así Cruz en diálogo con El Tribuno de Jujuy en primer lugar se refirió al personaje principal de la obra que está basada en el cuento "El Torito" de Julio Cortazar sobre el boxeador Justo Suárez. De esta manera contó, que la historia tiene que ver con este boxeador de los años 30, muy famoso en Argentina, fue el primer ídolo del boxeo del país, es el hermano número 15 de una familia de 25 hermanos, lo descubre José Lectoure y llega a pelear en Estados Unidos en el Madison Square Garden. Allí pierde con un norteamericano y comienza su decadencia cuando llega al país, luego de la derrota, le dan un trabajo en Córdoba en el zoológico, luego se enferma de tuberculosis y muere en Cosquín. Tenía 29 años. Cuando fallece lo llevan en andas desde el Luna Park hasta el cementerio de la Chacarita", relató Cruz.

Luego consultado sobre cómo surge la idea de encarar este proyecto relató, "el que pasó fue un año complicado para el grupo, sin embargo quería dirigir porque hace mucho que no lo hacía y decidimos hacer algo simple, y nos decidimos por un unipersonal (que en realidad no es tan simple) incorporamos a Belén Padilla como nuestra asistente y comenzamos a trabajar. Además la idea era tener algo para el verano porque en Jujuy hay pocas cosas para esta época. Hace seis meses que estamos ensayando, trabajando arduamente con el protagonista Juan Albesa y el estreno coincidirá con un Encuentro de Unipersonales del NOA que se realizará en El Pasillo con varias propuestas de la región", contó.

Investigación y ensayo

Sobre el proceso creativo habló Belén Padilla sumándose a la charla, "nosotros estuvimos meses trabajando, fue un proceso de ensayos, de búsqueda, de investigación. Reflexionamos sobre el cuento de Cortázar, encontramos música relacionada con el personaje (un tango y un tema de Los Pericos que incluimos en la obra), fue un trabajo arduo", aseveró. Y al respecto Cruz agregó, "la idea fue a buscar la parte humana de este hombre, la historia original no es muy extensa, así que hablamos con los autores y me autorizaron a prolongarla y aquí intentamos imprimir un mensaje para crear conciencia sobre lo que significa el tema del boxeo. Se han anulado las peleas de perros o las riñas de gallos pero el ser humano se sigue golpeando en un ring y peleando como en la antigua Roma, cuando comenzó la historia. Hay países en los que este deporte no existe. Es una realidad que la mayoría de los boxeadores terminan mal, de acuerdo a nuestra investigación, terminan con lesiones neuronales, daños permanentes, muy pocos están fuera de esta regla. Nuestra idea es tratar de aportar algo al cambio, aunque para eso nos falta mucho porque aquí se mueve mucho dinero y no lo ganan precisamente los boxeadores", aseveró.

Luego Cruz se refirió al trabajo realizado con el actor, "tuvimos mucha suerte porque un vecino mío de Purmamarca, el doctor Mario Salim, fue boxeador en su juventud, peleó desde chico y llegó incluso a las olimpíadas, él nos asesoró, nos ayudó mucho, le enseñó a Juan (Albesa) los rudimentos básicos del boxeo y pudimos hablar con él sobre su experiencia. Así nos contó, entre otras cosas, que se alejó el boxeo porque un tío suyo le mostró un libro con cientos de casos de boxeadores que terminaron muy mal", relató.

Más funciones

"Por la vía Rápida" luego de su estreno tiene previstas presentaciones no solo en Jujuy sino también fuera de la provincia. "El 25 nos presentaremos en Perico, el 26 en Palpalá, el 31 en Tilcara, el 1 y 2 de febrero en Purmamarca, el 7 en el barrio Tupac Amaru de Alto Comedro y también está previsto participar con la obra del ‘Abril Cultural’ en Salta y tenemos posibilidades de ir en mayo, a el "Mayo Teatral" en Tandil, además de hacer una gira por la provincia de Buenos Aires. Son planes ambiciosos intentaremos cumplirlos", afirmó.

Finalmente Cruz invitó a la comunidad de la ciudad a ser parte del estreno, "es una linda historia sobre uno de los primeros ídolos argentinos y nuestra meta es rendirle un pequeño homenaje a este hombre", dijo para concluir.

Completan el staff de la obra Celia Lettoli (vestuario) y Agustina García (prensa).