Impulsan el uso del lenguaje inclusivo en la Unju

Miembros del área de Género de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales impulsan un proyecto que será presentado ante el Consejo Superior de la Universidad jujeña con el propósito de incluir el lenguaje inclusivo de forma oficial.

Liliana Louys expresó ante los medios que "Desde el área interdisciplinaria de estudios de la mujer y de género hemos venido trabajando con otras universidades que ya lo tienen aprobado en un proyecto para presentar al Consejo Superior que tiene que ver con el uso oficial del lenguaje inclusivo en nuestra universidad. Ya hemos tenido presentaciones de tesis y de trabajos finales con lenguaje inclusivo pero lo que queremos es que esto esté oficializado porque el lenguaje no inclusivo es un lenguaje invisibilizador, excluyente que, como lo simbólico instituye, lo que hace es propiciar la discriminación y estamos en contra de toda discriminación". "Cuando construimos una forma de pensar, sin darnos cuenta, estamos solidificando ideas que no son buenas para la sociedad. Generalizar por el masculino invisibiliza todas las otras identidades de género que no son masculinas. Entonces, nosotras proponemos en el uso del habla el las, les y los que deja presentes a las identidades femeninas y a las identidades no binarias también, en la escritura," explicó Louys.

Por otro lado aclaró, que el uso del lenguaje inclusivo no sería obligatorio en términos de clases "esto requiere una decisión política y no se trata de imponer sino de convencer y comprender".

Por otro lado, ante el anunció de la presentación del proyecto el rector, Rodolfo Tecchi, explicó que la casa de estudios ya acepta el uso de esta modalidad del castellano tanto de parte de los profesores para el dictado de clases como por los alumnos en sus trabajos. Lo que deberá ser sometido a tratamiento - aclaró - es el uso institucional del lenguaje inclusivo, que no está dentro de las prioridades del Consejo Superior, como sí lo están otros temas de género".