Los costos de una salida en días de carnaval

Si bien aún faltan varias semanas para la llegada del carnaval, algunos previsores ya están haciendo los planes para las salidas con amigos y con familias. El costo de la salida depende de la zona que se elige para pasar la festividad y el tiempo de estadía.

El Tribuno de Jujuy dialogó con algunos jujeños que están planificando y pudimos tener una idea de cuánto costará una salida de carnaval en este año.

Para ir al Norte, a la ciudad más elegida que es Humahuaca, con el propósito de pasar una tarde de invitaciones en las comparsas y luego retomar el festejo en la noche en algún baile para retornar en la mañana del día siguiente se necesitan $2.000 por persona como mínimo. Dado que el gasto promedio en hospedaje es de $350 por persona. A ésto hay que sumarles las entradas a los bailes de las diferentes comparsas que rondan entre los $200 y $300 según la grilla de artistas previstas y tomando como referencia los costos que se manejaron durante la chaya de mojones, las bebidas en el interior de los bailes cuestan $200 una cerveza; un balde de 900 ml de gaseosa, hielo y fernet cuesta $350; un litro de vino y una gaseosa cola cuestan $ 350. Respecto a la comida, un plato en un restaurant cuesta $ 300, una docena de empanadas $ 300, un tamal de charqui $80. El cotillón de pintura, papel picado y espuma $200 como mínimo. El pasaje en colectivo hacia Humahuaca cuesta $300.

Estos precios nos indican que una persona para pasar un día y una noche de festejo en alguna localidad del norte debe disponer de un presupuesto de más de $2.000.

En tanto ,una salida de una tarde y una noche en el ramal, que incluye ver el espectáculo de los corsos locales y luego concurrir a un baile en algún club de la localidad demanda un presupuesto de $1.370. Dicho costo se desprende del alquiler de una mesa ubicada en el circuito de desfile que costarían cerca de los mil pesos para cuatro personas que incluyen comidas y bebidas, o sea $ 250 por cada persona, una entrada a un baile que costaría mas de 300 pesos en adelante y $ 300 de gasto en bebidas alcohólicas, $200 en cotillón y el pasaje de ida y vuelta dese la capital que son $320, que suman un presupuesto de $1.370 como mínimo por persona.

La opinión

Si participo de vez en cuando de los festejos. Por lo general me voy al Norte con un grupo de amigos. Las localidades que más nos gustan son Maimará y Tilcara, ahí los precios son tranquilos y te permiten festejar y disfrutar en grupo de los festejos de carnaval.

Si participo de los festejos de carnaval, me gusta ir al Norte. El año pasado fui por primera vez a Humahuaca y nos quedamos casi tres días, fue muy linda experiencia. Si me quedo en capital me gustan las peñas, me gusta ir con amigos y tomar alguna bebida con amigas.

Todos los años vamos al Norte, con la familia. Con mis sobrinos que son grandes y mis hermanos que se disfrazan e integran una comparsa. Este año vemos que los alquileres están muy caros, subieron casi un 100%, el pasaje en colectivo también subió.

No participo mucho de los festejos, pero si suelo reunirme con amigos. Nos quedamos en capital y hacemos alguna juntada tranquila. Después lo que hacemos es ir a los espectáculos de la capital, la peña de Los Tekis estuvo muy linda el año pasado así que iremos este año también.