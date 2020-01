Precios Cuidados: "Hay que darle tiempo para ver cómo funciona"

A una semana del lanzamiento del Programa "Precios Cuidados", ¿Se puede hacer algún balance?

Hasta ahora el programa empezó a funcionar bien en muchas ciudades del país, funciona en la mayoría de los supermercados y grandes cadenas. Hay que darle tiempo, darle al menos unos 15 días para ver cómo funciona en esta nueva etapa y hay que tener paciencia.

En general la gente está expectante. Por un lado, está contenta con que se haya lanzado el programa nuevamente con el nuevo Gobierno y, por otro, hay expectativas favorables en cuanto a un mayor control respecto al Gobierno anterior.

En muchas ciudades del interior, todavía no está en funcionamiento el programa, como acá en la provincia de Jujuy. ¿A qué se debe?

Primero hay que ver si ese supermercado se adhirió o no al programa, porque no todos los supermercados se adhirieron, hasta ahora son algunos minoristas y mayoristas, pero no la totalidad. Me imagino que las autoridades van a seguir conversando con otras cadenas que aún no se adhirieron en esta primera etapa. Es posible que en Jujuy algunos supermercados no hayan ingresado al programa.

Cabe recordar que la adhesión es voluntaria, luego el cumplimiento se transforma en obligatorio, y si después no hay una justificación que explique por qué alguno de los productos que están en el listado no se encuentra en las góndolas, lo que corresponde es hacer la denuncia a la Secretaria de Comercio Interior y que esta apliquen las sanciones que corresponden, porque si no el programa se transforma en una especie de publicidad engañosa.

El Programa recibió muchas críticas respecto a la incorporación de bebidas azucaradas y alcohólicas. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Desde mi punto de vista y desde el punto de vista nutricional, la incorporación de bebidas azucaradas no es buena. En esta oportunidad el programa tiene muchos productos obesogénicos. Por ejemplo, hay solamente una fruta, que es la manzana y verduras hay solamente cuatro, hay pocos cortes de carne vacuna, no hay pescado y hay un solo producto con respecto al pollo.

De modo que son productos que llegan a las góndolas de común acuerdo entre las cadenas de supermercado y el Gobierno. El Gobierno no puede obligar a las cadenas a que ingresen o incorporen determinados productos, son negociaciones que se llevan a cabo libremente y si hay acuerdo ingresa y si no hay acuerdo, se queda afuera.

¿Usted le haría algún cambio al Programa?

Yo incluiría productos más nutritivos, incorporaría más frutas y verduras y sacaría del listado la gran cantidad de productos azucarados que hoy tiene.

Por último, un mensaje a los consumidores a la hora de ir al supermercado.

Yo les digo a los consumidores que traten de involucrarse más en el programa, que si van al supermercado y no encuentran los productos adheridos en el listado, hagan la denuncia al 0800 666 1518 de la Secretaria de Comercio o alguna de las entidades de Defensa al Consumidor para que se pueda tramitar ante las autoridades correspondientes el reclamo.

Algunas características del Programa

El programa, que durará un año y será revisado de manera trimestral, llegó con productos de primeras marcas y una reducción promedio de precios del 8%, con respecto a los costos anteriores. En esta edición, sólo se mantuvieron 70 productos que estaban en la versión anterior y se incorporaron 241 artículos nuevos. Además de la lista de los productos, también se incorporó a la web de Precios Cuidados el link de descarga para la aplicación con la que los consumidores podrán rastrearlos. Entre los diferentes nuevos productos incorporados en el programa renovado por el Gobierno nacional, se encuentra la botella de Coca-Cola, la marca líder del mercado. También, las tres principales marcas de pañales, lavandina, varios lácteos y toallas femeninas. En tanto que el azúcar, que estaba incluida en la edición anterior, esta vez no se encontrará en la lista. En la renovación del programa “Precios Cuidados” anunciado por el actual Gobierno nacional, se dispuso de una aplicación para celulares, que permitirá llegar al supermercado y saber a cuánto están los productos indicados. El objetivo es que los usuarios descarguen la app para buscar los supermercados adheridos al programa.