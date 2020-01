Colegios de la salud seguirán prestando servicios a los afiliados del ISJ

No habrá suspensión de los servicios que ofrecen ocho especialidades médicas en el Instituto de Seguro de Jujuy, según lo hicieron saber sus referentes durante una conferencia de prensa convocada por el Colegio Médico de Jujuy, pese a la deuda que esa obra social mantiene con ellos hasta la fecha. Asimismo anunciaron que esperan a la brevedad una reunión con el gobernador de la provincia Gerardo Morales para ver de que manera se destraba esta grave situación.

El Colegio Médico de Jujuy presidido por Julio Alberto Obelar, fue en la oportunidad el anfitrión de los referentes de ocho Colegios y Círculo de profesionales del arte de curar de nuestra provincia, entre los que se contaron a Karina Salinas, presidenta del Colegio de Nutricionistas; Raúl Najar por el Colegio de Bioquímicos; Gustavo Farfán, gerente y asesor legal del Círculo Odontológico; Carolina Caruso, presidente del Colegio de Kinesiólogos y fisioterapeutas; Cintia Singe y Silvia Busquets representantes del Consejo de Fonoaudiólogos; Claudia Martino, presidenta del Colegio de Farmacéuticos; y Cecilia Agüero, presidenta del Colegio de Psicólogos.

El doctor Obelar señaló que la convocatoria surgió para el tratamiento de tres temas que los preocupa profundamente, teniendo como principal actor al Instituto de Seguro de Jujuy, entidad con la cual la mayoría de los prestadores profesionales de la provincia, brindan prestaciones a todos sus asociados desde sus comienzos. Al respecto indicó que han mantenido una buena relación con el ISJ, pero en que en los últimos años hay problemas que son comunes con las entidades por lo cual “queremos salir adelante a buscar respuestas de estos problemas”. Enumeró que el primer tema que afrontan son los pagos de los honorarios que se les adeuda a todos los Colegios, con más o menos retrasos en su cumplimiento, y en los pagos parciales. Pagos de parte de las prestaciones y parte de las prestaciones que quedan en pagarles con retrasos de mucho tiempo en los cuales no se contempla ningún tipo de resarcimiento por el tiempo que ha pasado al pago de la deuda. El segundo punto se refiere a los valores prestacionales donde Obelar explicó que “el ISJ ha sido el creador de los precios de los valores, donde el mercado se regía con los valores que nosotros cerrábamos con él, y las demás obras sociales y los pre pagos tenían que ponerse a la par de esos valores. Eso ahora ya no es así porque hace meses que los aumentos concedidos van muy por detrás del aumento del costo de vida, teniendo en cuenta que las prestaciones que brindan por los colegiados a las diferentes asociaciones en muchos casos están dolarizados y los valores de los insumos a veces no se llegan a pagar con el valor de la prestación que nos paga el Instituto”. El tercer punto que también dijo ser de gran preocupación, “es la medida que puede llegar a tomar el ISJ para contener el gasto, y que van a recaer principalmente con el afiliado del Instituto porque va a haber el recorte de varias prestaciones que pueden tener repercusión en la salud de los asociados. Asociados que nosotros siempre respetamos, a pesar de los meses que nos adeudan y del problema de no tener una actualización de valores, fue de nunca llegar a un corte, y hasta, ahora ninguna de las ocho instituciones hizo un corte de servicio, porque siempre estuvimos unidos al diálogo”.

Por lo expuesto, subrayó que la decisión es de no cortar la prestación, pero sí quieren tener una reunión con el gobernador Gerardo Morales, “para ver cuál va a ser el futuro de esta relación del Instituto que cada vez está más golpeado”.

A lo apuntado, Obelar detalló que “la mayoría de nosotros que tuvimos una reunión con el doctor Bohuid y el ministro de Hacienda Carlos Sadir, habíamos determinado que mandaríamos la deuda existente que nos iban a pagar con cheques hasta el mes de abril. Esos cheques iban a ser a fecha, y se reanudaba mes a mes la deuda anterior, la que queda que en este caso era chequeada, si bien no era muy bueno para nosotros, era algo. Eso quedaba en cobro histórico y sin ningún tipo de interés. Así que esa es la promesa que tuvo con la mayoría de los colegios y no se cumplió. En esa época llamó la atención que al Colegio Médico de Jujuy nos debían 65 millones de pesos de los cuales parte era de las prácticas que teníamos, y parte era de la deuda anterior. Hoy, vencido el viernes pasado, tenemos una deuda de 53 millones de pesos que hemos generado en un mes y venció hace dos semanas”. Aclaró que “el prestador, vive de eso y también se paga a las clínicas que no pueden pagar los sueldos; también, cada uno de los médicos paga a sus empleados y aparte de eso el Colegio Médico vive de la retención de cobranzas por todos los trámites administrativos para que el asociado tenga su dinero, y nosotros no podemos pagar los sueldos a nuestros empleados”.

“Que sea previsible”

Respecto al plazo de espera de los Colegios para que se les regularice la deuda y ser recibidos por el gobernador, Gustavo Farfán, asesor legal del Círculo Odontológico de Jujuy aclaró que “no hay plazo porque todo es muy incierto. También el ministro de Salud Gustavo Bohuid hizo una conferencia de prensa como desarticulando todo lo que se viene hablando; estas privatizaciones del servicio de salud, tercerizaciones de recupero de pagos efectuado por obras sociales. También hay otra situación de gravedad muy seria, y es que el ISJ fue creado por una ley provincial como un ente autárquico. Esta autarquía significa tener independencia funcional y financiera, y no la tiene”.

Más adelante, Farfán aseguró que “no están en los planes suspender el servicio porque no queremos hacerle mal al afiliado. El afiliado es el que padece constantemente las buenas o malas decisiones de las autoridades, ya sea del Colegio o de las autoridades públicas. entonces, no tiene por qué el afiliado, pagar estar consecuencias. También es una clase media golpeada, si se quiere una clase media baja. A ellos le sacan de su sueldo una porción para que vaya aquí, que no vuelve a prestaciones”. El asesor legal del Círculo Odontológico agregó que puntualmente le pedirán al gobernador todo lo antes mencionado y que “se regularice el ISJ, que sea previsible”.

Que dicen los otros colegios

Por su parte, Claudia Martino, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Jujuy explicó que “nosotros tuvimos un estate quiero en los precios en este mes de enero, pero así el retraso en los pagos está afectando fuertemente en el sector de la farmacia. Entonces, no es que se prevea un corte, pero si está bajando la prestación porque las farmacias chicas no pueden sostenerla mucho más tiempo de lo que vienen haciéndola. Y lo que estamos reclamando es previsibilidad, porque con ella uno negocia con las droguerías y proveedores, pero al haber incertidumbre de no saber quién va a ser el presidente del ISJ y no sabemos cuándo se van a reportar los pagos, es un caos”.

Carolina Caruso, presidenta del Colegio de Kinesiólogos y fisioterapeutas destacó que “esta situación de incertidumbre lleva ya aproximadamente un año o más, y durante todo este tiempo, todos los colegios profesionales entendimos todos los fundamentos expresados por las autoridades del ISJ. Entendemos y acompañamos también que la situación financiera de la provincia es muy difícil, la situación económica del país nos toca a todos, pero no es algo que venimos pasando en los últimos meses. Esto ya lleva un año donde todos los colegios profesionales seguimos trabajando con la mejor calidad en nuestras especialidades y poniendo toda la paciencia y entendiendo todas las situaciones para poder seguir trabajando”.

Cecilia Agüero, presidenta del Colegio de Psicólogos, dijo que “hay que estar unidos y que creo que ahora la solución no solamente para el Colegio sino para la provincia es apelar a soluciones de fondo colectivas. A mí me toca defender la salud mental y esta es una preocupación que atenta directamente contra la salud mental y física”.

Silvia Bustquets, representante del Consejo de Fonoaudiólogos indicó que “este modelo tranca balanca nos preocupa el afiliado, el común de la gente, y de nosotros mismos de nuestras situaciones personales, pero también forma parte del Consejo, que un colega que espera mucho tiempo, que se siente mal, y detrás de todo esto, está la persona como ser único, la salud con todas sus aristas exactamente igual en cualquiera de las ocho representaciones que tenemos. Por eso coincidimos en que la unión hace la fuerza, nos hace pensar y reflexionar de otra manera, y las soluciones no deben ser individuales como muchas veces se llevan a cabo con algunos consejos o algunos espacios que son de mayor número de afiliados, como el caso nuestro que es pequeño, pero todos sabemos de la importancia para lo que se aboca. Por eso, la anuencia total de querer participar en este grupo”.