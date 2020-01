Todo listo para el 1º Encuentro Urbano

El sábado desde las 18 en el anfiteatro "Las Lavanderas" del parque lineal Xibi Xibi se cumplirá con el 1º Encuentro Urbano de Brazilian Jiu Jitsu y Grappling. La jornada será gratuita y abierta a todo el público.

La Liga Provincial de Brazilian Jiu Jitsu y Grappling estará abierta a todas las escuelas que se quieran sumar a esta propuesta.

Desde el año pasado un grupo de entrenadores de esta rama de las artes marciales decidieron unificar criterios y armar una liga provincial. Por ello, Pablo Vargas, Miguel Ramos y Héctor Gómez, llegaron hasta El Tribuno de Jujuy para dar detalles de lo que se gestó para esta temporada.

"De manera conjunta estamos trabajando con los profesores de las diferentes escuelas de Brazilian Jiu Jitsu, Grappling y MMA. En primera instancia nos juntamos el año pasado todos los profes y armamos lo que denominamos la Liga Jujeña de Brazilian Jiu Jitsu y armamos para este año un calendario de eventos", expresó Pablo Vargas.

Durante el encuentro del sábado "los padres al desconocer de que se trata podrán sacarse las dudas, será al aire libre, estarán todas las escuelas con sus diferentes alumnos, en Jujuy tenemos entrenadores que compitieron a nivel nacional, provincial que ya vienen con mucha actividad y ahora tendrán la oportunidad de dialogar con ellos y preguntarle sobre de que se trata el grappling, jiu jitsu y ver las distintas técnicas", manifestó.

El "Toro" Vargas, un reconocido exjudoca formado en las filas de la Federación Jujeña, fue un impulsor de las artes marciales mixtas en la provincia, destacó la predisposición de la mayoría de las escuelas para sumarse a la Liga Provincial "estamos tratando la personería jurídica vinculando a todos los entrenadores y los que no se sumaron a la liga hacemos la invitación para que se acerquen y hagamos una gran familia del jiu jitsu".

Héctor Gómez

Por su parte Héctor Gómez, otro de los entrenadores, comenzó con su academia en el gimnasio de avenida Vespucio. "Vengo de Misiones, estoy instalado en Jujuy, poco a poco estoy armando mi academia, tengo alumnos de diferentes edades, desde los 6 años", comentó.

El entrenador remarcó el buen grupo que se armó "tenemos un lindo grupo, no sabía que había tantas escuelas de jiu jitsu en Jujuy cuando me invitaron a formar la liga no lo dudé, esto es una disciplina muy buena, mucha gente piensa que es agresivo y no es así, el jiu jitsu es una lucha cuerpo a cuerpo en el suelo".

Gómez anunció que "buscamos con la liga fomentar la práctica de este deporte, que se conozca, y con el encuentro del sábado servirá para que la gente que no conoce se interiorice y vea lo que hacemos nosotros e interactúe con los entrenadores para en el futuro comenzar a entrenar", detalló al tiempo que agregó "es abierto para todas las edades, tanto damas como caballeros".

Organizarse con otras escuelas fue un gran acierto "tenemos un fixture para este año lo que nos va a permitir seguir creciendo, los entrenadores vamos a poder ver en acción a nuestros competidores, saber que puntos deben seguir mejorando, porque no es lo mismo el entrenamiento diario en el gimnasio que la competencia ante un rival que viene de otra escuela, que no lo conoces, genera adrenalina, entonces podemos evaluar no solo la parte técnica sino el aspecto táctico, como se desenvuelve en el tatami", subrayó.

Héctor Gómez reconoció que "por ahora estamos iniciando la actividad aquí en capital pero hay un proyecto y nos ofrecieron para llevarlo más al norte y el resto de la provincia, queremos abarcar todos los puntos de Jujuy, que cada gimnasio que practica este deporte se sume a la liga y pueda ser también sede de una de las fechas en el año", finalizó.

El sábado todos puede acercarse a presenciar el Encuentro Urbano desde las 18, no se cobrará entradas y es para que toda la familia jujeña lo pueda disfrutar.