Piden golosinas para niños de bajos recursos

Mañana desde las 17, el comedor "Manitos Unidas" realizará el evento de Reyes Magos para los chicos y para ello precisan colaboración de la sociedad jujeña con golosinas y juguetes.

El evento será en Alto Comedero, sector Tupac Amaru. Manzana AP 14 lote 1, 13º etapa (lugar donde funciona el comedor). Allí podrán acercar las donaciones o comunicándose a través de los números: 388-154666056 o 388-155759164.

Cabe mencionar que la institución funciona gracias al empuje de madres que muchas veces se quedan sin recursos para hacer la comida. Surgió hace un año, son más de cien personas las que asisten, con un total de ochenta niños. Entre ellos hay pequeños con discapacidad y enfermos, mamás solteras y adultos mayores con problemas de salud.

Abren martes, jueves, viernes y sábado. Los viernes realizan juegos recreativos, talleres y les dan una merienda. Los otros días les brindan un rico almuerzo. Realizan diversas actividades como ser talleres literarios, cuentos, juegos, les brindan clases de apoyo y lo ayudan con las tareas.

Son ocho mamás las que están al frente del comedor y las que ayudan a mantenerlo en pie. Ellas son las que cocinan y se van turnando durante cada jornada para todos los quehaceres que implica esta actividad. Además, poseen una huerta en la casa de una de ellas, mediante la cual obtienen verduras para los alimentos de cada jornada.

También invitaron a quienes deseen colaborar con ellos en su labor alimentaria. Al respecto, Silvia Herrera, una de las referentes de la institución, mencionó que, "siempre se suman nuevos chicos, nosotros no le podemos negar la comida. Por eso, lastimosamente, a veces no comemos porque no nos alcanza y preferimos darles a ellos. Siempre son la prioridad los chicos. Ojalá nos puedan ayudar, tenemos muchas necesidades y no podemos dejar sin comer a estos pequeños que nos necesitan mucho".

Importante ayuda

Una de las instituciones que más respalda a "Manitos Unidas" es la fundación "7 de Julio", que en esta ocasión los está ayudando a realizar el festejo de Reyes que contará con payasos, donaciones, peloteros y otras sorpresas para los niños del comedor y también para los padres que asistan al festejo.

Tarea “a pulmón”

Es importante mencionar que el comedor “Manitos Unidas” no recibe ningún programa gubernamental para subsistir, por ello las voluntarias deben pedirle a la sociedad colaboración de forma continua.

En ese sentido, Silvia Herrera manifestó que “no contamos con ninguna ayuda, lo hacemos de forma independiente y a pulmón. Con las mamás nos juntamos los domingos y vamos a trabajar a una feria en donde no nos pagan una remuneración económica, nosotras ayudamos a comerciantes a cargar los alimentos y ellos nos dan a cambio verduras que la utilizamos para poder cocinarle a los chicos”.