Ayer hubo una reunión con el gobernador y nuevos directivos de la obra social, en la que no hubo avances.

Por ahora, prestadores no piensan cortar servicios a ISJ

Pese a la importante deuda que mantiene con todos ellos, prestadores del Instituto de Seguros de Jujuy no cortarán los servicios a los afiliados, según adelantaron ayer referentes de los distintos colegios del arte de curar.

El titular del Colegio Médico indicó que si hay contención de gastos en el ISJ se verían afectadas la calidad de las prestaciones.

Aunque por la tarde hubo un encuentro con el gobernador y los nuevos directivos de la obra social, los prestadores no lograron avances en sus reclamos, por lo que esperan la realización de una nueva reunión.

A la mañana en la sede del Colegio Médico de Jujuy, se reunieron referentes de esa entidad y de los colegios que agrupan a nutricionistas, bioquímicos, odontólogos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, farmacéuticos y psicólogos para exponer la difícil situación por la que atraviesan, ya que los honorarios que perciben por la atención a afiliados del ISJ son el principal ingreso con el que cuentan.

Julio Obelar, titular del Colegio anfitrión, señaló que los problemas comunes que vienen padeciendo son la falta de pago de las prestaciones, o el pago parcial de las mismas, que se vienen abonando con un gran retraso y sin ningún tipo de resarcimiento; la falta de actualización en el valor de las mismas, que ha quedado desfasado con la alta inflación, y las medidas que puede tomar el ISJ para "contener el gasto y que van a recaer principalmente en el afiliado, porque puede haber un recorte con repercusión en la salud de los asociados".

"A pesar de los meses que nos adeudan y del problema de no tener una actualización de valores, nunca llegamos al corte de servicios, porque siempre estuvimos unidos al diálogo", remarcó Obelar.

Destacó que mantienen esa decisión, pero que quieren definiciones sobre "cuál va a ser el futuro de esta relación con el Instituto, que cada vez está más golpeado".

Obelar también detalló que la mayoría de los colegios tuvieron una reunión con los ministros de Salud y de Hacienda. "Habíamos determinado que mandaríamos la deuda existente y que nos iban a pagar con cheques hasta abril. Esos cheques iban a ser a fecha. Si bien no era muy bueno para nosotros, era algo. Eso quedaba en cobro histórico y sin ningún tipo de interés. Así que esa era la propuesta para la mayoría de los colegios pero no se cumplió.

Dijo que al momento de esa propuesta a los prestadores del Colegio Médico el ISJ le debía 65 millones de pesos, pero que en el último mes se generaron honorarios por $53 millones, cuyo plazo de pago venció hace dos semanas. "El prestador vive de eso y las clínicas tampoco pueden pagar los sueldos. Los médicos tienen sus empleados y aparte de eso el Colegio Médico vive de la retención de cobranzas por todos los trámites administrativos para que el asociado tenga su dinero, y nosotros no podemos pagar los sueldos a nuestros empleados", finalizó diciendo.

Por su parte, Gustavo Farfán, asesor legal del Círculo Odontológico de Jujuy, también cuestionó que el ministro de Salud hizo una conferencia de prensa "como desarticulando todo lo que se viene hablando; estas privatizaciones del servicio de salud, tercerizaciones de recupero de pagos efectuado por obras sociales. También hay otra situación de gravedad muy seria, y es que el ISJ fue creado por una ley provincial como un ente autárquico. Esta autarquía significa tener independencia funcional y financiera, y no la tiene. No está en los planes suspender el servicio porque no queremos hacerle mal al afiliado. El afiliado es el que padece constantemente las buenas o malas decisiones de las autoridades públicas", finalizó el referente del Círculo Odontológico.