"Queremos un espacio libre de discriminación"

Algo tan simple como disfrutar de una tarde en la pileta o al aire libre en familia, lejos de la discriminación, al parecer no está al alcance de todos. Por esta razón la comunidad Lgbtq de Jujuy, tras haber sufrido reiterados actos de discriminación en espacios públicos, decidió abrir en complejo en donde "puede ir quien quiera y cómo quiera y sea respetado".

Es así que inauguraron el Complejo Polideportivo Xibi Xibi para la Diversidad. Se trata de un espacio recuperado ubicado al margen del río Xibi Xibi frente al cementerio del Salvador en el ingreso al barrio Punta Diamante. El espacio es gestionado por la Fundación "Damas de Hierro" y Colectivo Diversidad Xibi Xibi.

"Es un espacio libre de discriminación, de heteronorma y del patriacado", según indicaron las promotoras de este proyecto.

Lourdes Ibarra, presidente de la Fundación "Damas de Hierro", comentó que la iniciativa de recuperar el espacio que le pertenecía a la organización social Tupac Amaru surgió días pasados cuando un grupo de integrantes de la fundación fueron discriminadas en una pileta pública. "A dos compañeras nos les permitieron entrar a la pileta porque son gorditas y no podían ponerse bikini, con las que tenemos figuras estereotipadas no hubo problemas, por lo que decidimos retirarnos todas".

Al compartir esta mala experiencia con otras mujeres se dieron cuenta que también habían sufrido actos de discriminación, como por ejemplo parejas de mujeres lesbianas que estando con sus hijos en espacios públicos fueron discriminadas por tomarse la mano o darse un beso y que esa discriminación no fue sólo contra las personas adultas sino también con sus hijos cuando otras familias prohibieron a sus niños jugar o acercarse al lugar donde estaban acampando.

Lourdes Ibarra indicó que ejemplos como estos abundan y son constantes: "por eso consideramos necesario abrir un espacio donde no haya discriminación", y explicó que no se trata de un espacio en donde sólo las parejas gays, lesbianas y trans podrán pasar un momento de esparcimiento, sino que está abierto a toda la comunidad por lo que su nombre indica que es "para la diversidad", advirtiendo que allí será un espacio de encuentro diverso en donde no habrá discriminación. "Este lugar se crea con el principio de equidad y todos podamos ser respetados, que puedan venir quien quiera y como quiera y sean respetados. Y también para que los niños que tienen padres homoparentales sepan que hay otras familias en iguales condiciones y otras familias puedan ver familias diversas también". Aclaró que es un espacio que surgió ante le necesidad de crear un lugar en donde se pueda convivir con al diversidad sin que nadie se sienta "asombrado u ofendido".

"Se trata de cuestionar los estereotipos y de demostrarle a la sociedad que nosotros también podemos disfrutar de un espacio en donde habrá mucho respeto y amor".

En ese sentido, subrayó "este espacio es como ideal, toda el significado que tiene este lugar respecto a la inclusión de poblaciones vulnerables".

Indicó que es un proyecto que esta llevando adelante con el esfuerzo de las integrantes de la Fundación "Damas de Hierro" y el colectivo diversidad Xibi Xibi, y sin recibir aportes del Estado ni de ninguna institución. Para ingresar al predio los niños abonarán 30 pesos y los adultos 50 pesos, el dinero recolectado se destinará al mantenimiento de las piletas, sanitarios y los juegos que hay en el polideportivo.

Espacio recuperado

El polideportivo Xibi Xibi para la diversidad es un espacio público que estaba administrado hace cinco años atrás por la organización social Tupac Amaru a través de la área de diversidad sexual. Tras las desintegración de la organización hace cuatro años y ante la falta de recursos para su mantenimiento, el espacio quedó abandonado y fue foco de reiterados hechos vandálicos.

Cuando la Fundación “Damas de Hierro” y el Colectivo de la diversidad Xibi Xibi tomaron la decisión de recuperarlo y ponerlo a funcionar iniciaron un trabajo a pulmón ya que no contaron con la colaboración de ninguna institución gubernamental. “Lo hicimos todo nosotras, estaba muy destruido, había robado casi todo. Pusimos dinero nosotras y todo lo que teníamos en nuestras casas. Así comenzamos a reconstruir, pintar y limpiar con el propósito de sea un lugar en donde podamos compartir con familia y amigos con tranquilidad”, explicó Lourdes Ibarra.

Reiterados actos de discriminación

En cuanto a los hechos de discriminación que ocurren en diferente espacios públicos y privados, Lourdes Ibarra indicó que son frecuentes. “A diario somos discriminadas. Por ejemplo, el otro día fuimos a un boliche y no nos dejaron entrar porque éramos cinco travestis, lo mismo ocurre en boliches bailables del acceso sur, en Chijra, en un restaurante céntrico, nos dicen que se reservan el derecho de admisión y permanencia”, dijo. Agregó: “en Palpalá venimos luchando hace años porque un boliche no deja entrar a las compañeras y utilizan toda la fuerza policial para burlarse de ellas”.

Dijo que no les dan ningún tipo de explicación, sino que les indican que la casa se reserva el derecho de admisión y que “a la gente les molesta gente como ustedes”, es una de las expresiones que suelen decirles ante le reclamo. Indicó que hicieron las denuncias correspondientes ante el Inadi que impuso sanciones al boliche, aunque los hechos de discriminación siguen repitiéndose.