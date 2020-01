"Aquaman" tendrá su propia miniserie "King of Atlantis"

El Rey de los Mares está a tope. Si ya estamos todos salivando con la secuela de 'Aquaman', que llegará en 2022, ahora tendremos otro título más por el que sonreír. Y es que Warner ha anunciado la puesta en marcha de 'Aquaman: King of Atlantis', una miniserie animada basada en el superhéroe de DC.

Cuando decimos "miniserie" hay que tomarse el concepto al pie de la letra. Porque 'Aquaman: King of Atlantis' solo constará de tres episodios. ¡Pero qué tres! La acción de esta corta historia que podremos ver en HBOMax se situará justo después de los eventos presentados en 'Aquaman' el pasado 2018. Esto es, que 'Aquaman: King of Atlantis' arrancará con el primer día de Arthur Curry como rey de Atlantis. Además, será un contenido pensado para disfrutar toda la familia.

Como ha declarado Sarah Aubrey, jefa de contenido original de HBOMax: "Esta propiedad de DC una de las favoritas de los fans, rica, con personajes bien conocidas y líneas argumentales dinámicas. Siguiendo la estela del gran éxito de taquilla de DC, estamos seguros de que 'Aquaman: King of Atlantis' será una emocionante adición a nuestro ya robusto catálogo de programación infantil y para toda la familia".

Que vaya a hacerse esta serie nos lleva a especular que es más que posible que funcione como conexión entre la primera y la segunda cinta. Pero como no hay fecha de estreno anunciada para 'Aquaman: King of Atlantis' no podemos asegurarlo. Lo que sí se ha confirmado es que junto al nuevo rey veremos a Vulko y Mera en esta serie, que al ser animada, no contará con Jason Momoa, Willem Dafoe y Amber Heard (a no ser que cedan sus voces, algo que tampoco sabemos todavía).