Ayudar a sanar nos sana también a nosotros

Muchas de las personas que dedican su vida a contener a quienes sufren y la pasan mal, lo hicieron tras haber padecido algún problema y como parte de la solución del mismo optaron por realizar esas acciones solidarias que son tan reconfortantes.

Porque al ver la sonrisa de un desconocido nuestro corazón se engrandece y hace que nuestra vida tenga una satisfacción única, esa que solamente se encuentra al realizar un acto bondadoso. Esta satisfacción a su vez, incide en varios aspectos personales y nos hace sentir importantes, algo que mucha gente necesita porque tienen el autoestima por el suelo.

Sentirnos importantes y útiles nos permite encarar cada situación conflictiva con más armas y fortalezas, nos hace darle mejor pelea a aquellos inconvenientes que puedan surgir a lo largo de nuestro andar. Es que cada uno vive una tormenta aparte, todos tenemos problemas, algunos más graves que otros, y cada uno de ellos incide en nuestra vida, a veces nos golpean tanto que nos enferman y nos hacen creer que no existe un mejor mañana.

Hay muchas personas que están desorientadas, que no supieron afrontar estas dificultades y cayeron en un estado de dolor permanente. No hay que juzgarlos porque todos somos distintos y poseemos defensas diferentes para afrontarlos, esto se complica más cuando no existe un entorno de contención. Por eso, cuando la pasamos mal, además de construir relaciones sociales saludables y acudir a especialistas que nos ayuden a solucionar esto, es imprescindible dedicarle tiempo a la acción solidaria.

Ese tiempo puede ser breve o largo, o puede irse acrecentando, y la forma de colaborar puede ser variada, pero lo importante es hacerlo. Dar ese paso implica romper esquemas e ir en contra de esas habladurías que nos alejan del altruismo y se relacional al egoísmo, porque todavía hay un gran sector de la sociedad que piensa que solamente hay que hacer algo por uno mismo y por su familia, y que el sufrimiento de los demás no es importante.

A mí me parece que no es así, el sufrimiento del otro es muy importante porque muchas veces ese dolor se convierte en algo que puede repercutir en uno mismo. Por ejemplo, si uno puede ayudar a un niño que sufre y no lo hace, está aportando para que ese pequeño crezca con malos hábitos y el día de mañana sea un delincuente. En cambio, si hacemos lo contrario y le extendemos una mano, es probable que ese niño crezca con valores y no se convierta en un problema social el día de mañana.

Claro que no es tan fácil que pase eso, hay muchos actores que deben involucrarse como ser las instituciones estatales que si asumen ese compromiso como deberían, y con el aporte de todos los ciudadanos, muchos de los flagelos que hoy existen dejarían de existir o al menos bajarían sus índices.

Por esto, por la sociedad y por uno mismo, es necesario incluir en nuestro corazón a los que están tristes porque borrando tristezas, la nuestra también se puede borrar, y eso está comprobado porque en el mundo del voluntariado existe una gran cantidad de hombres y mujeres que transformaron su sufrimiento en solidaridad, que son resilientes y que encontraron en la ayuda al prójimo un lugar para contenerse a ellos mismos.

Un lugar que los aleja de aquello que les hace mal, que los ayuda a resolver conflictos internos y les da un nuevo comienzo ligado al amor y a muchos valores que nos hacen ser buenas personas.

Esta medicina paralela a la tradicional hizo milagros en gente que no tenía ganas de vivir, que se habían hundido en sus problemas y que ya no tenían expectativas para el día de mañana. Ellos encontraron un rumbo, su lugar en el mundo, y lo fueron trasmitiendo a sus pares que también sintieron la misma sensación.

Hay voluntarios que tras perder a alguien también levantaron la bandera de la solidaridad y con ella fueron y van a todos lados, luchando para que a nadie más le pase lo que a ellos les pasó, por eso, para curar dolores propios una buena opción es sanar los ajenos ya que esa acción vuelve a nosotros y nos enaltece.

Débora Burgos EMPLEADA

Si, dejé de consumir cosas porque no alcanza, no rinde la plata para comprar todo lo necesario, por ejemplo los derivados de la harina con excepción del pan, y los lácteos. Reemplazo más pollo que carne.

Armando Vargas DOCENTE

Carne y leche dejamos de consumir hace mucho. También las verduras y las frutas que están muy caras y se compra lo mínimo y necesario. A la carne la reemplazo por pollo y alguna conserva.

Elidé Ventura EMPLEADA

Si, porque la economía dejó que prioricemos otras cosas y saquemos algunos productos de la canasta, como los lácteos y el aceite. Intento variar la carne, y la verdura subió mucho, pero hay que comprar igual.

Mario Castillo EMPLEADO

Ha variado el tema de la carne y ahora por el verano se consume más verduras y frutas, que aunque están caras hay que comerlas. Poca carne y más pollo que es el más bajo dentro del mercado.