Gran labor de la Fiscalía de Violencia de Género 2

El responsable de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género y Sexual 2, con asiento en San Pedro, agente fiscal José Alfredo Blanco; se refirió en detalle a la meritoria y ardua labor llevada a cabo por personal de la citada fiscalía, dando cuenta que en 2019 se recepcionaron más de 600 causas que tienen que ver con la cuestión de género, de las cuales 200 fueron ya elevadas a juicio, que marcan un récord en la provincia. Adelantó que se prevé la creación de una Fiscalía que atienda los casos de violencia de género en Ledesma y Valle Grande y la desaparición de las fiscalías de Investigación Penal Preparatoria, que serán reemplazadas por fiscalías especializadas.

"La jurisdicción a mi cargo y la de los demás fiscales, no sólo comprende el departamento San Pedro sino también Ledesma, Santa Bárbara y Valle Grande. El flujo de causas que tienen que ver a la cuestión de género y violencia sexual es muy alto. En el 2018 y 2019 se recibieron aproximadamente 600 causas por año o tal vez un número mayor. En 2018 esta Fiscalía logró elevar 140 causas a juicio y en 2019 se concluyó con aproximadamente 200 causas a juicio. Es un número récord, no sólo en San Pedro sino también en la provincia, y demuestra la importancia y la vigencia que tiene este tema y la atención que merece", dijo Blanco.

En ese sentido, explicó que a partir de este año, el Ministerio Público de la Acusación llamará a concurso a fiscales para cubrir vacantes y se van a especializar las fiscalías en San Pedro de Jujuy con los nuevos nombramientos que se hagan a partir de febrero y marzo. "Seguramente, por lo que se me ha anticipado, las fiscalías de Investigación Penal Preparatoria que abarcaban todo tipo de temas no van a existir más. En lo particular, seguramente me quedaré a cargo de la Fiscalía de Violencia de Género y Sexual, porque tenemos un equipo conformado que trabaja y que conoce los trámites. Con esta especialización, este año nos va a permitir, al liberarnos de la Fiscalía de Investigación 11, avanzar mucho más en la cantidad de causas que tramitamos", apuntó.

En referencia al total de causas que se elevaron a juicio en el 2019 y que ascienden a 200, Blanco expresó que aspira que en el 2020 esos números mejoren. "Las autoridades del Ministerio Público de la Acusación entendieron que hoy esta fiscalía cuenta con profesionales auxiliares propios, como licenciados en Trabajo Social, psicólogos, médicos forenses y demás, que nos permiten una mayor agilidad en todo lo que es el proceso penal. Es un trabajo arduo, pero estimo que este año vamos a optimizar no sólo los recursos humanos sino también los materiales, con los nombramientos de los nuevos fiscales"

El magistrado dio cuenta que para este año en el departamento Ledesma se va a nombrar un fiscal que se ocupe exclusivamente del tema de género y sexual, lo que permitirá que la fiscalía a su cargo trabaje en la jurisdicción de San Pedro y Santa Bárbara, debido a que en la zona de campaña y en los pequeños pueblos de estas jurisdicciones se registran muchísimos casos de género y agresiones sexuales.

Adelantó que el objetivo para este año es mejorar el trabajo con la incorporación de nuevos funcionarios y especializar las funciones. "Tenemos actualmente profesionales de funciones auxiliares que ya han sido nombrados y confirmados en su cargo, incluso han recibido ascensos, lo cual nos va a permitir disponer de ellos de una manera full time. El objetivo es mejorar el trabajo de la fiscalía, optimizarlo para que sea más eficiente y más rápido".

Causas con juicio y conde

Al tiempo de señalar que con los cambios que se esperan para la fiscalía se beneficiará el trabajo de gran cantidad de gente que se desempeña en ella, entre ellos ayudantes fiscales, personal policial, profesionales auxiliares y en especial la situación de los justiciables, Blanco puntualizó que en el 2019 tuvieron numerosas causas de relevancia, incluso algunas ya han tenido juicio oral y condena.

“En otras estamos esperando que los juicios se lleven a cabo en la ciudad capital para este año. La fiscalía tiene importantes casos que están promediando sus trámites, en algunos casos iniciándose como los ocurridos en diciembre que han tomado repercusión pública. El objetivo es lograr una mayor agilidad en los procesos. Por dar una idea esta fiscalía inició el 2018 con 84 personas privadas de la libertad por delitos de género y sexual y culminamos el 2019 con 40, es decir que hemos reducido y hemos dado mayor agilidad a los trámites para que haya una pronta resolución de la situación procesal de los detenidos y los imputados, y también una inmediata y más rápida satisfacción posible a las víctimas de estos graves delitos”, puntualizó el fiscal.

“Este año nos encuentra iniciando nuestra tarea con un número aproximado de cuarenta detenidos, más los que se sumen en la feria judicial. Seguramente este año será arduo y complicado todos culminamos el 2019, con la satisfacción de, que en la medida de nuestras posibilidades, haber cumplido con nuestro deber”, finalizó.