Pucho González y Marcos Chávez en propuesta cojunta

Los cantautores jujeños Pucho González y Marcos Chávez presentarán la propuesta musical llamada "Canciones a la par", esta noche a las 22 en La Campana Teatral de Tilcara - Jujuy 737-. Participarán de la velada como invitados especiales los músicos Federico Gamba y Miguel Vilca. El Tribuno de Jujuy habló con Marcos Chávez quien durante una amena charla brindó detalles del espectáculo de hoy y se refirió a su actualidad profesional.Así explicó que durante la velada habrá interpretaciones individuales y en conjunto desglosando temas propios y también de otros compositores jujeños, argentinos y latinoamericanos. Y contó que decidieron armar juntos esta propuesta porque, "Pucho es un compañero, un amigo con el que incluso componemos juntos y a pesar de que yo vivo en Buenos Aires y el acá, tenemos un contacto fluido. Le propuse de hacer algo juntos y el sugirió hacerlo en La Campana. Quiero agradecer a Miguel Vilca que nos acompañará con su charango y a Federico Gamba, otro de los invitados", indicó. Y sobre su repertorio particular expresó, "voy a recorrer canciones jujeñas, argentinas y latinoamericano, con temas de autores de Jujuy como Adrián Temer, Gustavo Patiño y del mismo Pucho González. Y también voy a hacer cosas de Chabuca Granda, Violeta Parra y Pica Juárez, gran autor riojano", detalló.

Marcos Chávez junto a Diego Costa tienen un repertorio de autor totalmente armado que muy pronto verá la luz.

Marcos Chávez, es jujeño y radica en Buenos Aires desde 2006, allí trabaja con constates presentaciones con el trío que encabeza y que completan Diego Costa (guitarra) y Camila Farías Gómez (percusión). Grabó su primer disco en 2006 llamado "De mi raíz", "es un material que ya no está disponible, tuvo una tirada limitada pero se agotó rápidamente", contó. Y fue parte de un disco homenaje a Chango Rodríguez con Teresa Parodi, Diego Rodríguez e Ica Novo, entre otros, "para este disco estaba convocado otro músico pero por cuestiones internas no pudo hacerlo y tuve la suerte que se fijaran en mí para cubrir ese lugar", contó.

Consultado sobre la posibilidad de un nuevo disco mencionó que tiene producidos materiales que no fueron lanzados. "Es que hoy por hoy todo está cambiando con las plataformas virtuales. Ahora estoy en la disyuntiva de sacar discos físicos o directamente sacarlos en las plataformas digitales. Se me están acumulando las grabaciones sin que puedan ver la luz", aseveró. Luego destacó la constancia laboral que tiene, "somos número estable en varios centros culturales porteños, por ejemplo en el Centro Cultural "Tiempos Modernos", actuamos una o dos veces por mes allí y realizamos presentaciones constantes en Caba y provincia de Buenos Aires, visitando lugares como Mar del Plata, Tres Arroyos, Villa Gesell y otras ciudades de la costa", señaló. Y subrayó que su estilo tiene que ver con lo "intimista". Así dijo, "no somos de peñas sino más de bares y centros culturales, así que abarcamos un circuito bastante interesante que tiene su público y en el que nos movemos constantemente todos los fines de semana".

Finalmente, feliz por visitar su provincia natal una vez más dijo, "es una alegría volver a Jujuy, yo siempre estoy regresando porque Jujuy es Latinoamérica, cuando uno se va se da cuenta qué es así. Jujuy no es un lugar que quiera disfrazarse de una pretendida Europa ni nada por el estilo. Insisto con eso porque es un lugar neurálgico de la cultura históricamente. Y esa mirada latinoamericanista es la que yo estoy tratando de poner en la música. Siempre trato de poner ese sello en lo que hago", concluyó.