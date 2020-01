El empresario argentino Eduardo "Pacha" Cantón confesó ayer que fue él quien arrojó desde un helicóptero el cordero que cayó en la pileta de Federico Alvarez Castillo y aseguró que intentó "hacer una broma que salió mal". Acto seguido, pidió perdón.

"Yo tiré el cordero, intenté hacer una broma que salió mal y pido perdón", declaró Cantón ante la Dirección Nacional de Aviación Civil de Uruguay, en Montevideo.

Frente a las autoridades, Cantón detalló que iba en el helicóptero modelo Robinson 44 junto al piloto Carlos "Chopo" Cano y que desde allí lanzó un cordero que tenía en su campo.

Era un cordero que, según contó, le debía a Alvarez Castillo por una apuesta y este le había reclamado.

El video del momento en el que el cordero cae a la pileta fue filmado por el empresario argentino que es dueño de Etiqueta Negra, quien confió que salió con el teléfono y captó el momento porque le llamó la atención que un helicóptero se parara justo encima de su propiedad. Mentira. De acuerdo con los dichos de Cantón, ahora se sabe que todo estaba programado.

Se derriban más mentiras. La pareja de Castillo, la modelo Lara Bernasconi, había dicho "nos tiraron un cordero", pero como si hubiera sido un ataque, un mensaje, una amenaza. Nada más lejos. Todo era una broma entre amigos, planificada. Una broma que, a la sazón, terminó abriendo interrogantes sobre el comportamiento de los argentinos en Uruguay. Un fuente de la investigación confió a Clarín que ahora se investiga un supuesto "Uber en helicóptero" para gente pudiente.

Si se comieron o no el cordero, da lo mismo para el caso. Una versión señala que Castillo dijo haberlo sacado del agua, secado y regalado. Otra versión, que lo secaron y se lo comieron. Castillo debe una explicación por esto. Por ahora, ha elegido darle parcialmente a unos pocos amigos. A sus íntimos les envió un mensaje de whatsapp en el que les pide que "no hablen si no saben cómo son las cosas".

"Pacha" Cantón es un empresario con antecedentes, algunos ciertamente mucho más graves que el de tirar un animal muerto desde el aire.

Llegó a Carmelo hace tres décadas, cuando arrancaban los años ‘90 en que comenzó a trabajar en su proyecto Cantón Estate que, según su página web, "no es solo un emprendimiento inmobiliario" sino "una filosofía de vida".Lo primero que construyó fue su casa y el Aeropuerto Internacional de Carmelo, según lo llamó, que hace cuatro años pasó a ser nacional, recordó el diario El País de Uruguay. Lo que siguió fue el Club de Campo El Faro, a donde llegó más de una decena de veces Ernesto Clarens, el financista de la familia Kirchner. Con los años, su presencia e injerencia en la zona fue creciendo. Además de Puerto Camacho y El Faro, el argentino es propietario de "La Toscanita", una zona de casas con viñedos al estilo de la Toscana italiana; un complejo de 20 chacras llamado "Tierra de caballos"; y "Pinares del hotel", ubicado alrededor del Carmelo Resort y Spa. Todos estos emprendimientos componen el Cantón Estate. Su afición por el aire hizo que adquiriese aeronaves y construyera dos helipuertos en Uruguay.

Pero Cantón tiene antecedentes oscuros, mucho más graves que el que actualmente ocupa a la opinión pública. En febrero de 2012, un yate que él manejaba embistió una canoa en la que viajaba una familia que navegaba por el Delta, en San Fernando.

Una niña de dos años y su madre, de 26, murieron por el choque. La familia de las fallecidas acusó a los tripulantes del yate por "no haberse mojado ni un dedo".

"Miraban desde lejos y en ningún momento intentaron colaborar. Nunca quisieron reconocer su culpabilidad e intentaron escaparse, pero por suerte los detuvieron a tiempo", afirmaron entonces los familiares.

Jeep quitó los autos y el patrocinio a Etiqueta Negra

La novela del animal tirado a la pileta sumó ayer otro capítulo cuando Jeep Argentina anunció que le quitó los autos y el patrocinio a Federico lvarez Castillo, titular de la marca de indumentaria Etiqueta Negra. La marca de autos perteneciente al Grupo FCA no explicó los motivos de la decisión, pero publicó un comunicado en sus redes sociales: “Informamos que a partir de este momento cesamos en la realización de acciones promocionales en conjunto con Etiqueta Negra”.