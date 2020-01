Investigan la muerte de una mujer de 62 años

Una mujer de 62 años falleció en un confuso episodio mientras limpiaba la vereda de su casa y tras discutir con dos vecinas, el fiscal habilitado en la feria judicial ordenó que se le practique la autopsia, para determinar las causas del deceso.

Todo comenzó alrededor de las 1 del lunes 13 último en la vereda de una vivienda, ubicada sobre la avenida Presidente Perón del barrio Coronel Arias, cuando una mujer identificada como Stella Maris del Valle Chirife (62) se desplomó mientras discutía con dos mujeres, vecinas de ellas.

René Daniel Arce es esposo de Chirife y en diálogo con nuestro diario, dijo que su mascota saltó a la cama para despertarlo y "se hizo entender para que saliera a la calle". "En la vereda vi a mi mujer tendida en el piso y la vecina encima de ella, tratando de hacer RCP (reanimación cardio pulmonar) con los ojos desorbitados y más adelante a su otra hermana, tratando de ingresar a su domicilio".

El hombre además contó que le preguntó a las mujeres qué había ocurrido y la que intentaba reanimar a su esposa de 62 años le dijo: "Le agarró un ataque y se cayó".

Desde ese momento el hombre vivió una verdadera odisea, porque luego de constatar que su mujer carecía de signos vitales por una enfermera vecina, la ambulancia tardó más de 50 minutos en hacerse presente y los efectivos de la Seccional 31º del barrio Coronel Arias que habían llegado, "no quisieron tomar los datos a las mujeres testigos del episodio", dijo el hombre.

"Todo me parecía muy extraño, sobre todo que los policías no se interesaran en conocer sobre el hecho. Todos vemos que apenas ocurre un accidente los policías anotan todo, pero acá no pasó. Los policías no me dejaron acercar a verla a mi esposa, más tarde llegó la médica forense y miró de lejos el cuerpo de mi mujer. Después me dijo que murió por un parocardiorespiratorio y se retiró del lugar".

"Al otro día, los familiares de mi mujer que se encargaron de vestirla, observaron que tenía rasguños en el pecho y un importante hematoma en la espalda, además de una herida cortante en la cabeza. Entonces mis sospechas empezaron a tomar más fuerzas y consulté a mi abogado para solicitarle el fiscal que ordene la autopsia al cuerpo de mi mujer, que por lo menos es dudosa", dijo Arce.

Con todo esto, al hombre le resultó más extraño que los efectivos policiales "no querían tomar los nombres de las personas que vieron por última vez con vida a mi mujer", ahora estaban apurados en hacerle firmar una cédula, donde se debía dejar sentado que renunciaba a la realización de la autopsia.

El fiscal habilitado en la feria judicail Ariel Gil Urquiola ordenó que el cuerpo de Chirife fuera trasladado a la morgue del Poder Judicial del barrio Alto Comedero para que mañana lunes se realice la autopsia y de esta manera establecer cuáles fueron las causas de muerte de la mujer.

Los familiares tuvieron que suspender el velatorio para que el cuerpo fuera trasladado a la sede judicial

De momento los efectivos de la Seccional 31º del barrio Coronel Arias están a cargo de las actuaciones sumarias de este hecho.

"Justamente la familia que vive al lado de nosotros, tiene problemas con nosotros por normas de convivencia, en más de una oportunidad intentaron discutir, pero no le hacemos caso. Fue muy extraño verla encima de mi mujer justo a la señora de esa familia".