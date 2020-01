Piden puesta en valor de "La Cayetana"

La ciudad de San Pedro de Jujuy es dueña de una rica historia, quizás el potencial turístico no radique en sus edificios ni en las reliquias que atesora, pero muchas de ellas, nos hablan, con su silenciosa presencia, de un pasado glorioso, del tesonero trabajo de los pioneros que engrandecieron toda la región. Por ello, es menester que cada una de ella sea preservada en el tiempo, que no sucumba en el olvido y muchos menos, que por el accionar de personas, a las que no les importa vivir en una comunidad civilizada, sea destruida y termine arrumbada como chatarra. Una de esas reliquias es "La Cayetana", nombre que se dio a una de las locomotoras que era utilizada para tirar los vagones cargados de caña, desde el ingenio La Merced ubicado en El Piquete y que con el paso del tiempo, fue entregada como valiosa ofrenda al pueblo de San Pedro. Hoy, la histórica "chorbita" o locomotora, se encuentra en total abandono, es utilizada por vándalos para mantener relaciones sexuales y por si fuese poco se trepan ingerir bebidas alcohólicas para luego orinar y defecar, dejando en todo el sector una imagen lamentable y un olor nauseabundo. Ante ese constante atentado al patrimonio, los vecinos pidieron que se arbitren los medios para dotar de seguridad a la plazoleta, que se proceda a la recuperación de la locomotora y que sea colocada arriba de una plataforma de cemento.

Emplazada en el acceso sur de la ciudad, más precisamente en el barrio 14 de Abril, se encuentra la plazoleta Manuel Pereyra, conocida como plazoleta de los Agricultores, uno de los íconos históricos del otrora emporio agrícola que caracterizó la región. En su espacio, atesora reliquias que fueron testigos y protagonistas de aquel tiempo y que quedaron para dar testimonio de sus comienzos. Entre los pintorescos elementos que se mantienen hasta la actualidad, hay un pequeño tractor, una piedra de molino y se destaca "La Cayetana", una antiquísima locomotora que fue usada para el transporte de la caña de azúcar en épocas del apogeo industrial incipiente pero prometedor.

Con el compromiso de las autoridades de la época y el de los vecinos pioneros del sector, la plazoleta tuvo el brillo esperado, no hubo personas que al visitar la ciudad, no se hayan llevado como grato recuerdo una foto con La Cayetana. Fueron los recordados vecinos Lindor Veliz y el profesor Joaquín Pérez Flores, quienes bregaban por la plazoleta y por el constante mantenimiento de la antigua locomotora.

Lamentablemente, el paso del tiempo que no perdona, particularmente, cuando personas que no se sienten identificadas con la historia y la cultura de su pueblo, perpetran todo tipo de ataques a estas antigüedades de alto valor histórico y cultural. Y si, se van deteriorando, al punto de ser usadas como taperas por grupos que cada fin de semana, se dedican a las juntas para el abundante consumo de bebidas alcohólicas, que trae como resultado, hordas de destrucción de estos bienes.

Participación de los jóvenes

Algunos vecinos, cansados de ver cómo se destruye este patrimonio, solicitaron que si nadie se puede hacer responsable de su cuidado, que se proceda a retirar la locomotora del lugar. Otros en cambio, apuestan a la recuperación de estos tesoros que le pertenecen a la comunidad. La propuesta incluye el llamado a las autoridades actuales para que en común acuerdo con instituciones educativas secundarias puedan trabajar en la restauración y ornamentación de estas reliquias. "No podemos dar la espalda a este patrimonio de la ciudad y simplemente darnos por vencidos, si se unen voluntades, será posible recuperar este legado de nuestra historia económica. Sabemos que la municipalidad trabajó de manera conjunta con alumnos de la escuela Técnica y sería hermoso, un verdadero orgullo ver como los jóvenes se involucran en la preservación de nuestro patrimonio y logran recuperar la vieja "chorbita". Ojalá que se pueda", apuntaron vecinos de los barrios 14 de Abril y Santa Rosa de Lima.