Preparar un examen de ingreso puede valer $3 mil

Por: Luis caraballo

Las carreras que necesitan una preparación con antelación por tener examen de ingreso puede generar un presupuesto. Según un relevamiento de El Tribuno de Jujuy, se precisan cerca de tres mil pesos para recibir orientación educativa y deportiva tal como lo demandan carreras que requieren destreza física. Actualmente en el profesorado en educación física se siguen dando clases de apoyo hasta la fecha de evaluación.

Las carreras que requieren preparación física son profesorado en Educación Física y las fuerzas armadas a mitad de año.

Tanto docentes cómo gimnasios particulares que brindan asistencia a ingresantes, desde el mes de diciembre hasta marzo, cobran por mes casi tres mil pesos brindando apoyo teórico y prácticas en disciplinas deportivas. En algunos casos esa inversión total, puede ascender a nueve mil pesos.

Como todos los años, el Instituto de Formación Docente Nº 4 "Escalabrini Ortiz", es el que absorbe más cantidad de aspirantes. Sin embargo, hay que recordar que los cupos que otorga la entidad educativa son limitados y algunos aspirantes no podrán ser alumnos de esa casa de estudio.

Debora Valeriano, profesora y preparadora en exámenes de ingreso, comentó que "los entrenamientos son personalizados, más allá que se trabaja en grupo. Todavía tenemos abiertas las inscripciones, pero en cualquier momento cerramos".

Este matutino realizó un relevamiento por algunos lugares que se ofrecen en la capital jujeña como ayuda al momento de preparar el ingreso al profesorado de Educación Física. La mayoría dicta estas clases de lunes a viernes intercalando los deportes. Aunque la parte de gimnasia se puede realizar particularmente.

Un gimnasio ubicado en el barrio 12 de Octubre sobre calle Gurruchaga cobra tres mil pesos por entrenamiento completo. Sin embargo, su precio reduce en el caso que se realicen prácticas de natación y gimnasio aparte.

En tanto otro que funciona en las instalaciones del club Zapla a cargo de un profesor particular, cobra dos mil pesos por las áreas deportivas y pedagógicas. Sin embargo, no tiene estipulado su arancel para el próximo mes, por lo que puede llegar a aumentar o mantener su valor.

Los deportes que son necesarios para la aprobación al ingreso del profesorado en educación física son básquet, vóley, gimnasia, atletismo y natación. Siendo estos dos últimos donde más aspirantes tienen dificultades.

Requisitos previos para rendir exámenes

Tanto para la preinscripción, que se desarrolló en el mes de diciembre, y en la que cualquier aspirante podía anotarse, como para la inscripción definitiva de aquellos que logren pasar las instancias de evaluación en el ingreso del Profesorado de Educación Física, los postulantes tienen una serie de requisitos que deben cumplir para ser admitidos.

Para la preinscripción, los requisitos que se solicitan son planilla prontuarial, ficha de preinscripción otorgada por la institución y una fotografía 4x4. A su vez, una serie de estudios médicos: ergometría, electro cardiograma, análisis de sangre y una radiografía de tórax. Estos estudios pueden ser realizados por la parte médica pública o privada.

De no aprobar esos controles sanitarios, no se puede realizar la preinscripción por no tener la condición óptima en salud. Una vez aprobados los exámenes correspondientes, se realiza la inscripción definitiva. Todavía no se conocen las fechas de las evaluaciones que se realizan para el ingreso, ni cuando se desarrollarán las inscripciones definitivas de los aspirantes a este profesorado.

En el transcurso del año se conocerá cuándo se abren las preinscripciones a las fuerzas de seguridad, tanto provincial como nacional, que también piden requisitos similares y el examen

físico también está presente en la instancia evaluatoria, por lo que muchos jóvenes deben prepararse en forma adecuada.

Recomiendan que el entrenamiento sea progresivo

La actividad física es la parte más importante que se tiene al momento del examen de ingreso en un profesorado de Educación Física, como también para ser parte de las fuerzas de seguridad. Ante el deseo de poder ser parte de una carrera que requiera la aprobación deportiva, muchas veces no se toman en cuenta los enfoques que se necesitan.

Estar instruido en el deporte y comer sanamente puede ayudar a crear pequeños hábitos de buena salud. Estos objetivos no se consiguen rápidamente, sino que se requiere tiempo para lograrlos y conseguir los objetivos.

Cabe aclarar que no se trata sólo de tener que empezar a ejercitarse de una manera inmediata o salir a correr todo los días. La clase de entrenamiento que se necesita para el examen de ingreso debe ser adecuada y tener ya una periodicidad en lo deportivo.

Facundo Albarracín, preparador físico, comentó que “lo que yo noto es que se enfocan mucho en levantar pesas o simplemente en lo que es correr. Lo noté mucho en la gente que se prepara. Trotan mucho y no se enfocan en otras cosas y hoy en día tenemos muchos métodos en entrenamiento, como el ‘Hiit’ para ganar agilidad, potencia y eso sería muy bueno. Hoy en día está de moda el crossfit, que también toca esos puntos”, dijo.

“Uno levantando peso y corriendo todos los días no lo va a lograr. Noté mucho, porque me consultaron, que son muy pocos los que vienen preparados, la mayoría viene de no hacer nada y eso es un gran tema porque a veces la parte económica hace que trabajen solos y cometan errores cuando van a rendir. No sirve de nada estar de dieta y luego romperla. Hay muy pocas personas que están preparadas”,

añadió.

El preparador físico indicó que en su caso, por entrenar más a mujeres en su espacio laboral, no sólo se enfoca en lo que es la parte rutinaria de ejercicios, sino también por los hábitos que ellas puedan tener.

“El problema de las chicas es de confianza. Esa es una gran problemática. Vienen con miedo, tienen miedo a las pesas, levantar una barra y por eso trabajo más con ellas esa parte psicológica; decirles ‘vos podés‘ y no porque seas mujer no tenés la misma fuerza que el hombre. Todo con práctica se puede”, sostuvo Facundo Albarracín.