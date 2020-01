Windows 7 le dijo adiós a su soporte técnico

Por Ignacio Igarzabal

Uno de los sistemas operativos (SO) más emblemáticos -sino el más emblemático- de Microsoft, el Windows 7, cumplió con su hoja de vida el pasado 14 de enero, y se quedó sin actualizaciones de parte de sus desarrolladores. Tras 10 años de vigencia, es el que más tiempo permaneció liderando el mercado y que todavía continúa llevándose una buena porción de la torta, porque al día de hoy, sigue siendo el segundo más utilizado.

El fin de la “hoja de vida”, no significa que las computadoras que corran con Windows 7 dejarán de funcionar, pero sí que no recibirá más actualizaciones de seguridad y solución de fallas de parte de Microsoft, y que al tratarse de uno de los SO más utilizados se convierte en un verdadero blanco para las futuras amenazas informáticas. Es decir, millones de computadoras en todo el mundo quedaron expuestas y vulnerables.

Prácticamente desde su lanzamiento, Windows 7 lideró el mercado, ya que solo le tomó un año y un par de meses quitarle el primer lugar a otro “clásico” de Microsoft como el XP. No ocurrió lo mismo con los demás sistemas operativos que publicó luego la firma creada por Bill Gates. Es que Windows 8 y 8.1, se suponían que debían ser los “herederos”, pero nunca estuvieron a la altura, y fueron considerados por muchos como un fracaso técnico y comercial.

Fue recién Windows 10 el SO que le quitó el liderazgo, pero tuvieron que pasar casi tres años de la salida del actual busque insignia de la firma de Redmon, Estados Unidos. Para lograrlo, lanzó en 2015 una campaña de actualización gratuita que llevó a muchos usuarios de sistemas operativos como Windows 7 y Windows 8 a actualizarse. Incluso, aquellos que utilizaban copias piratas pudieron “blanquear” su situación y obtener una copia original del “10”, así y todo, recién entre 2017 y 2018, el “seven” perdió el reinado, y todavía por estos días tiene una posición de privilegio.

El final de Windows 7 fue fijado con mucho tiempo de antelación, una especie de obsolescencia programada, no solo por la evolución tecnológica que tuvo lugar durante los últimos 10 años desde el punto de vista del software y del hardware, sino que también para que haya movimiento en el mercado y se puedan generar nuevos ingresos a partir de las nuevas versiones del software.

A pesar de la resistencia que puede haber de parte de los usuarios y fanáticos del emblemático sistema operativo a “dejarlo ir”, y dar un paso hacia adelante en la búsqueda de alternativas. Pues, Microsoft, con Windows 10 cumple con un cronograma de actualizaciones “grandes” dos veces al año, en mayo y noviembre, pero las opciones para el cambio son variadas e incluso se puede “cambiar de vereda” y porque no, probar softwares de licencia libre, como los basados en GNU/Linux en todas sus variantes, que son completamente gratuitos, y que, si bien no son infalibles, son considerados por muchos especialistas más seguros.

Sea cual sea la opción a seguir, a pesar de su vigencia, Windows 7 pierde una característica fundamental, como lo es su seguridad, y se espera que de a poco suceda lo propio con la compatibilidad con softwares y hardwares más nuevos, lo que hará que sea inevitable el cambio.