Se cayó WhatsApp y no se pueden mandar audios ni fotos

Usuarios de distintos países reportaban esta mañana la caída en el servicio de mensajería de WhatsApp a través de redes sociales.

El hashtag #whatsappdown es tendencia en Twitter por estas horas ante la imposibilidad de enviar mensajes de audio y fotos por el servicio que es propiedad de Facebook.

La caída era parcial, pero afectaba a usuarios en distintas partes del mundo.

Puedo dejar pasar los audios, las fotos ya me molestan más

PERO ¿LOS STICKERS? ME EXPLICA ALGUIEN COMO ME EXPRESO EMOCIONALMENTE AHORA #whatsappdown pic.twitter.com/kEjdBLWPww