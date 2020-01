Delfina Verónica fue el último bebé del año 2019

La primera jornada de este nuevo año fue atípica en la Maternidad del hospital "Guillermo Páterson" de San Pedro de Jujuy, por cuanto después de muchos años, no se registraron nacimientos.

Fue la primera vez en 25 años que no estuvo programado en el hospital de San Pedro el nacimiento de un bebé el 1 de enero.

Fue por cesárea

Pero el viejo año, no quiso despedirse sin antes dejarnos a la última bebé, Delfina Verónica, que nació a las 13.16 por cesárea.

Si bien la misma estaba programada para realizarse entre el 1 y 2 de enero, se tuvo que adelantar para preservar la salud de la madre y de la beba.

La médica ginecóloga Daniela Garnica confirmó que no se registraron nacimientos este 1 de enero del 2020 y que no hubo consultas de pacientes que estén próximas a trabajo de parto, "el último parto del 31 de diciembre fue por cesárea, se realizó a las 13.16, por una falta de progresión en el trabajo de parto. Fue una nena que pesó al nacer 3.500 gramos, tanto la beba como la madre se encuentran bien de salud, tuvieron que pasar el primero de año en el hospital pero están felices", dijo tras reiterar que la mamá no pudo hacer parto porque no llegó a la dilatación, por lo que decidieron no prolongar más la espera de Delfina.

La madre de la beba, Gabriela Maidana, tiene 19 años y junto a su pareja Diego Lara, residen en el barrio Fellner, tiene otro hijo de tres años y ahora se suma a la familia la pequeña Delfina.

"Por ahora estamos viviendo con mi madre, estamos trabajando para tener nuestra casa en el loteo Parapetí, creo que eso afectó mi salud, tuve problemas de presión arterial y por eso se me adelantó el parto", dijo la joven madre.

En tanto que la abuela Olga Maidana, sostuvo que la beba se adelantó, nació 11 horas antes, porque la esperaban para el 1 de enero.

"Luego de tantas idas y venidas, el año viejo nos trajo una bebé nueva, estamos contentas por su llegada, es hermosa. Esa tarde fui a preparar todo para la cena de mi familia y llegué justo antes de la medianoche para estar con mi hija y mi nieta", dijo la emocionada abuela de Delfina Verónica.

La hija de una interna en La Plata

ALEGRÍA / FERNANDA MICAELA JUNTO A SU PEQUEÑA EN EL HOSPITAL “SAN MARTÍN”.

Martina, la hija de una mujer que está detenida, es la primera beba de La Plata, capital de Buenos Aires. Nació a las 0.01 según informó el Servicio Penitenciario Bonaerense.

En La Plata, Fernanda Micaela de 22 años, una interna que está alojada en la Unidad 33 de Los Hornos, dio a luz en parto natural a Martina, que pesó 3,220 kilogramos, en el hospital “San Martín” de esa ciudad, donde fue derivada desde el penal.

En esa unidad penitenciaria hay 46 internas conviviendo con sus hijos de hasta 4 años y, actualmente, hay 21 mujeres embarazadas, mientras que son 50 los menores que están con sus madres: 31 de ellos varones y 19 mujeres.

Fernanda comenzó la noche del martes con trabajo de parto y fue derivada al sector de Maternidad del hospital “San Martín” de La Plata, donde a las 0.01, y tras un parto natural, nació Martina con un peso de 3,220 kilogramos.

En el centro asistencial fue recibida por un equipo compuesto íntegramente por mujeres Nahir Rocheta Guillermina Krause, Eugenia Schiavina, Agustina Quiroga y Andrea Monteavaro. Tras el parto, que fue en condiciones normales, según comentó la doctora Rocheta, Martina y su mamá se encontraban en buen estado de salud.

Visita de intendente de Rosario

LA PEQUEÑA JULIA / RECIBIÓ LA VISITA DEL INTENDENTE ROSARINO PABLO JAVKIN.

En Rosario, el intendente Pablo Javkin visitó y entregó obsequios a las dos primeras bebés nacidas en maternidades públicas. Comentó que “la primera bebé nació en el hospital "Roque Sáenz Peña’ a las 0.48, pesó 2,750 kilos, se llama Cielo, fue por parto natural y tanto la mamá como la beba se encuentran bien”. Otra beba, llamada Julia, nació a las 3.50 del año nuevo. Pesó 3,350 kilos.