Fernández: "Hoy empieza 'Precios ciudados' y vamos a cuidar que ese acuerdo no se rompa"

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que el gobierno nacional "va a cuidar a fondo que no se rompa" el programa "Precios Cuidados" y destacó el acuerdo alcanzado con supermercadistas y productores para bajar los precios de los productos alimenticios incluidos en el programa temporal de reducción de IVA que venció ayer, y que había sido aplicado por el ex presidente Mauricio Macri durante la campaña electoral.



"Precios cuidados empieza hoy y obviamente vamos a cuidar a fondo que eso no se rompa. Es parte del éxito de lo que queremos: que la economía se tranquilice, salir de esta zozobra de pensar cuánto van a subir los precios. Es imposible vivir así cuando no hay causas que lo justifiquen", dijo el mandatario esta mañana en declaraciones a radio Diez.



En ese marco, Fernández dijo que el gobierno anterior "hizo muchas cosas durante la campaña, pero no midió las consecuencias del día después y nosotros tuvimos que hacernos cargo de ese problema, preservando a los sectores más débiles".



El mandatario destacó además el acuerdo alcanzado el último día del año con los productores: "Nos empeñamos en hablar con los que producen alimentos y los que los venden y decirles que eso no podía pasar. Se pusieron de acuerdo y logramos que la leche tenga 0% de aumento, algo muy importante para nosotros", remarcó.



"Los demás alimentos tendrán un promedio de aumento entre el 7 y el 10%, con lo cual en gran parte (el resto del aumento lo) absorbieron las empresas y supermercados", destacó.



En tanto, Fernández dijo que en Argentina "se construye inflación por expectativa de modo peligrosísimo" y advirtió que los empresarios "tienen esa tendencia a construir precios solamente por expectativa y así estamos".



"Yo quiero que los minimercados, los supermercados chinos y los almacenes vendan mucho y ganen mucho, pero necesitamos que haya gente que pueda comprar alimentos", concluyó.