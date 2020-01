Desmienten que Ozzy Osbourne se encuentre en su "lecho de muerte"

La hija de Ozzy Osbourne, Kelly, desmintió los rumores que afirmaban que el “príncipe de las tinieblas” se debatía entre la vida y la muerte por el supuesto mal estado de salud en el que se encontraba.

Kelly Osbourne escribió la noche del miércoles 1 de enero en Instagram: "Hoy tuve un maravilloso comienzo de 2020. Salí a almorzar con mi familia y luego pasé el resto del día riendo y pasando el rato con mi papá. Vengo a casa a leer artículos repugnantes acerca de mi papá supuestamente estando en su ‘lecho de muerte’. A veces los medios me enferman. No es un secreto que mi papá ha tenido un año difícil tratándose de su salud, pero al carajo con esto, es una gran mierda”.

Los rumores sobre el decadente estado del rockero, líder de la mítica banda de heavy Black Sabbath, provocaron que en sus redes sociales cientos de fans le enviaran mensajes de apoyo.

Según el sitio de entretenimiento Radar Online, el cantante británico estaba prácticamente en su lecho de muerte. Las fuentes del medio aseguraron que Ozzy estaba en una “situación tan desesperante” que ni siquiera se había dado cuenta que su esposa, Sharon Osbourne, no había pasado la celebración de Año Nuevo con él por primera vez en 40 años.

“Ozzy sufre de dolor crónico y pide que lo saquen de su miseria”, dijo un informante. “Está tan mal que ni siquiera se dio cuenta de que Sharon no estaba allí”.

“Ozzy está en la cama todo el día, gimiendo de dolor las 24 horas del día. No reconoce a su familia la mitad del tiempo y una vez confundió a Sharon con un completo desconocido, preguntándole ‘¿quién eres?’”, según una fuente que cita el medio.

La salud del cantante se ha declinado dramáticamente hace un año desde que se cayó y se le desprendieron las barras de metal en su espalda, colocadas allí después de un accidente en el 2003.

El mes de octubre Ozzy Osbourne pospuso su gira por Europa por segunda vez, pero insistió en que no se estaba retirando de la música ni muriendo, a pesar de que tuvo un año marcado por problemas de mala salud. “No me estoy muriendo, me estoy recuperando. Solo está tomando un poco más de tiempo de lo que todos pensaban”, explicó el antiguo líder de Black Sabbath, quien ahora tiene 71 años.

Ya recuperado, el cantante anunció que volverá en enero, con un show en Nottingham para continuar luego a todo ritmo con más de una decena de shows programados para febrero.