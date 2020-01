Buscan normalizar el servicio de agua en Tilcara

Las fuertes precipitaciones registradas en la quebrada rompieron las tomas de agua debido al arrastre de grandes volúmenes de piedra, lodo y sedimentos y como consecuencia de ello se dificulta el normal proceso de potabilización debido a los altos grados de turbiedad existentes del agua cruda.

Como consecuencia de la difícil situación hídrica acontecida, el Pte. de Agua Potable de Jujuy Víctor Galarza junto a personal técnico de la empresa recibieron al intendente de Tilcara Alfredo Romero, al concejal Carlos Rueda y al asesor legal Eduardo Valencia para desarrollar acciones concretas que reviertan el cuadro hídrico esgrimido; es por ello que se realizará de manera inmediata una nueva captación de agua para agregar más caudal al sistema y seguidamente se efectuaran nuevos drenes para optimizar los volúmenes del agua captada.

Desde la empresa informan a la población de Tilcara y zonas aledañas en general que las fuertes precipitaciones y crecidas de arroyos y vertientes registradas en la zona rompieron las tomas de agua superficial existentes y como consecuencia de esta situación el proceso de potabilización se dificulta considerablemente debido al alto grado de turbiedad; este complejo cuadro produce que los niveles de producción y la presión disminuyan y como consecuencia el liquido elemento no llega a los segmentos altos de la villa veraniega (a pesar de contar con sistema de bombeo); a estos factores hay que agregar que en estos meses existe un uso desmedido (derroche) del servicio de agua por la gran cantidad de emprendimientos gastronómicos y hoteleros (con piletas) que elevan sideralmente los consumos superando los niveles de producción de agua potable.

Al respecto, el Pte. de Agua Potable destaco “Los factores climatológicos, la escases de nuevas fuentes de agua y la gran demanda del elemento vital en esta época del año son variables en la que estamos trabajando para neutralizar dichos factores; ya que de manera paralela estamos instalando un nuevo sistema de bombeo para incrementar el caudal en los sectores altos; realizamos drenes y empalmes en los sistemas de conducción para un mejor rendimiento, se corrobora un nuevo padrón catastral ya que en domicilios que antes eran de uso familiar hoy funcionan hostales o residenciales lo que produce un efecto multiplicador de los consumos”.

Por otra parte, el funcionario provincial sostuvo “Hemos escuchado las inquietudes y las criticas constructivas de la gente, comerciantes, instituciones intermedias y autoridades municipales de Tilcara para unir esfuerzos mientras se trabaja en regularizar este complejo cuadro hídrico existente; por lo que mediante camiones cisternas se abastecerá a los sectores altos de la ciudad, al mismo tiempo solicitar a los residentes en general hacer un uso estrictamente racional del servicio de agua, por ejemplo no lavar automóviles ni veredas con mangueras, no utilizar el agua potable para regar jardines; que serán sancionados con multas onerosas; ya que en estos momentos entre todos los actores que conforman la comunidad tilcareña se debe priorizar el agua para consumo humano”. Finalizo.