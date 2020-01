“Devolver a Gimnasia a Primera”, dijo Sánchez

Matías Sánchez comienza hoy a entrenar en Gimnasia y Esgrima. El volante llegó, se realizó la revisión médica y firmó el contrato.

Después de los trámites, habló con El Tribuno de Jujuy. “Muy ilusionado en esta nueva etapa de mi carrera, el club confió en mí y ojalá pueda devolverle toda la ilusión y expectativas que tiene sobre mi llegada”, apuntó.

El volante de 32 años contó que su vínculo con el “lobo” será “por una temporada, ojalá que me pueda adaptar lo más rápido posible al club, a la ciudad que ya estuve conociendo, es muy tranquila y ponerme a disposición del entrenador y del grupo”.

El tercer refuerzo aceptó venir a Jujuy por “la propuesta, el objetivo que tienen de poder pelear los primeros puestos, poder entrar al reducido que es lo más importante para el club y devolver a Gimnasia si se puede y con un trabajo arduo a primera división, ya que hace mucho tiempo que no puede ascender”, subrayó Sánchez.

El tercer refuerzo de Gimnasia y Esgrima solo conocía el club de haberlo enfrentado “jugué aquí en contra, hace muchos años cuando estaba en primera, es una cancha muy difícil, no cualquiera viene y gana aquí en Jujuy, siempre se hizo fuerte”, opinó.

Además remarcó que Gonzalo Castillejos le dio buenas referencias “tuve referencia de Gonzalo Castillejos y me habló muy bien no solo del club sino de la ciudad y de los compañeros, del grupo y todos los dirigentes, por eso Gonza tuvo mucho que ver en mi decisión para venir a sumarme a Gimnasia”.

El exEstudiantes de La Plata estuvo trabajando aparte “estaba entrenando, estuve entrenando con profes, haciendo mucho trabajo de fuerzas, resistencia y un poco con pelota”, contó.

Consultado sobre que le aportará al equipo, Matías Sánchez declaró: “La experiencia, el rodaje, y obviamente que la entrega, eso nunca negocie, mi característica es la distribución de pelota y poder hacer que el equipo juegue bien desde atrás”.

Jugar el torneo de la segunda categoría del fútbol argentino es muy distinto a primera, por eso el jugador “albiceleste” estuvo mirando algunos partidos “estuve viendo varios partidos, el torneo de Primera Nacional es muy complicado, menos espacios, más roces, muy dinámico, me sorprendió la dinámica que tienen, es una cosa verlo por la tele y otra cosa vivirlo, muy friccionado así que hay que estar a la altura de las circunstancias”, finalizó.

Hoy el plantel de Marcelo Herrera continuará con los trabajos en el predio de “Papel NOA”. Ya con la flamante incorporación, será labor del preparador físico Leandro Calvetti ponerlo a tono para equiparar al resto de los jugadores que desde el 2 de enero pasado comenzaron a trabajar con miras a la segunda mitad de la Primera Nacional.