Deportes, estudios y una vida repleta de anhelos y sueños

Su discapacidad motora no es más fuerte que su fuerza interna y también externa, porque va al gimnasio y a clases de baile. Además se recibió de técnica gastronómica y no baja los brazos para seguir progresando en una sociedad que "aún no está preparada para incluirnos", mencionó Natalia Zumbay en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

El año pasado se recibió de técnica gastronómica y este año estudiará educación especial con orientación neuromotora.

Es oriunda de la localidad de El Carmen y por falta de transporte público con rampas debe trasladarse a la capital en remis, pagando tarifas superiores a los 600 pesos por día. Pero esa no es la única dificultad que ella y las demás personas con movilidad reducida poseen, porque tampoco tienen rampas en algunas esquinas y en muchas ocasiones se cruzan con gente mala que no los quiere ayudar y los discrimina, explicó Zumbay.

En relación a la situación de la sociedad jujeña en cuanto a inclusión, Zumbay resaltó que "aún la población no está preparada para convivir con nosotros, hay muchas personas que nos tratan mal, no nos quieren ayudar, nos miran mal, nos hacen malas caras y nos basurean. No saben lo que nosotros pasamos, no se ponen en nuestro lugar y les da lo mismo, no hay educación, pero también está la otra parte de la sociedad que es solidaria y nos ayuda siempre".

Remarcó que es muy necesario que se tome conciencia y que haya más empatía en aquellas personas que siguen discriminando a quienes poseen una discapacidad. No obstante, la pelea a diario y en su día a día realiza diversas actividades como ser clases de baile. Es miembro desde hace cuatro meses del grupo "Resilience Dance" que agrupa a bailarines que poseen una discapacidad, y también desde el 2015 que asiste a un gimnasio para hacer musculación.

"Yo bailaba desde hace mucho pero el año pasado un amigo me invitó a bailar en la elección reina nacional y esa fue mi primera experiencia ante público, luego me sumé al grupo de baile. Me gusta mucho además ir al gimnasio, y hago todo esto porque una vez caí en depresión. Estaba muy triste por una ruptura amorosa, no sabía qué hacer hasta que empecé a ir al gimnasio, todo eso me ayudó a fortalecer el autoestima que lo tenía por el piso", comentó.

Sus objetivos

En ese sentido señaló que "no me quería, pero ahora con todo lo que hago si me quiero y me valoro mucho. El año pasado me recibí de técnica gastronómica y este año voy a seguir estudiando, voy a hacer educación especial con orientación neuromotora. Mis objetivos para este año son, además de estudiar, continuar con las clases de baile y gimnasio. También quiero seguir aprendiendo a caminar con un aparato que tengo y que me permite trasladarme sin silla de ruedas".

"Es una lucha constante la nuestra y más con ese pensamiento retrógrado de la sociedad, porque mucha gente piensa que nosotros tenemos que ser totalmente dependientes pero no es así, yo me muevo sola y hasta salgo a bailar. No soy de quedarme en mi casa, aunque hay padres que sobreprotegen a sus hijos y no los dejan salir, eso me da bronca la verdad, porque ellos mismos se limitan. Por eso siempre estoy alentando a amigas para que salgan y hagan actividades sociales", añadió.

Por último indicó que hay que cambiar ciertos estigmas que existen en la cotidianeidad, que están relacionados con las limitaciones o barreras que se les pone a las personas con discapacidad. "Nos dicen que somos pobrecitas, eso me molesta mucho porque no me siento así. Yo estoy muy bien, tengo mi autoestima alto y muchos proyectos y objetivos para salir adelante, más de los que tienen algunas personas que viven la vida tristes".

Contención y un pedido de concientización

Gabriela Aguilar tiene 33 años y desde su nacimiento le diagnosticaron hidrocefalia y mielomeningocele, y pese a los síntomas propios de esas enfermedades logró superarse desde pequeña y hace poco creó la fundación “Amar la vida”, con la cual ayuda a otros pacientes y a sus familiares. Es amiga de Natalia Zumbay y junto a otras personas busca que la sociedad sea más inclusiva y solidaria.

Asimismo, Aguilar afirmó que “estaría bueno que la gente cambie su mirada y tome conciencia, estaría bueno un día juntarnos en la plaza y poner sillas de ruedas para que la gente experimente en primera persona lo que se siente trasladarse así. Así sienten lo que es necesitar ayuda y que sean indiferentes”. Mediante “Amar la Vida” contiene a otras personas con discapacidad y a sus familiares que acuden a ella para pedirle ayuda o simplemente un consejo. “La semana pasada estuve en el Hospital de Niños porque una mamá quería verme, me contó que a su hijo le diagnosticaron hidrocefalia y le dijeron que tenía poco tiempo de vida, que estaba en espera de muerte. Fueron muy duros con esa mamá que cuando la vi estaba muy mal, destrozada y lloraba mucho”, dijo.

Después, “lo vimos al bebé, lo habían operado hace poco y no le dieron ninguna expectativa de que se recupere. La verdad que el pequeño no estaba tan mal porque reaccionaba a algunos estímulos, ella se quedó más tranquila”, manifestó. Contención familiar Sostuvo además que el apoyo de la familia también es muy importante. “Mi familia me da mucha contención y eso es algo muy necesario para las personas que deben tener mucho valor para seguir adelante”, dijo La ayuda de la familia es esencial, “porque eso a mí me impulsó a ser una persona normal, a no acordarme que tengo una enfermedad y por eso siempre digo que la familia es el pilar. Tengo a mi hermana melliza que ella fue mi gran pilar también, porque yo empecé a caminar a los cuatro años cuando los médicos me decían que no iba a poder, decían que iba a ser un milagro que yo camine y lo logré”, mencionó Aguilar.