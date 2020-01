Lo que debes saber del coronavirus, la enfermedad que se extiende por Asia

El brote del coronavirus en China puso en alerta a las autoridades sanitarias mundiales. Se parece al mortal SARS, que infectó a más de 8.000 personas y mató a 774 en una pandemia que arrasó con Asia en 2002 y 2003, aunque aún no es tan fuerte, dicen los expertos, que se mantienen vigilantes. Ahora se sabe que el virus se puede transmitir de persona en persona, y el gran flujo de viajeros por el Año Nuevo Chino causa preocupaciones de contagio. Ya se han detectado pacientes en Tailandia, Corea del Sur y Japón. Esto es lo que sabemos:



¿Qué es el coronavirus?

Coronavirus hallado en China se está expandiendo

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), los coronavirus son comunes en todo el mundo, pueden infectar y enfermar a las personas.

“Los coronavirus humanos comúnmente causan enfermedades leves a moderadas en personas de todo el mundo. Se sabe que dos nuevos coronavirus humanos, MERS-CoV y SARS-CoV, causan enfermedades graves con frecuencia”, explican.

¿De qué se trata este nuevo brote?

Se llama 2019-nCoV, según los CDC, y está causando un brote en la ciudad de Wuhan, en China. Ya hay más de 200 personas diagnosticadas. Fue identificado el 9 de enero de 2020 por la Organización Mundial de la Salud.

¿Cuáles son los síntomas?

Según las autoridades locales los pacientes experimentan fiebre, tos, dificultada para respirar, neumonía y dolor en los músculos.

WUHAN, CHINA - JANUARY 17: (CHINA OUT) A woman wears a mask while riding an electric bicycle near the closed Huanan Seafood Wholesale Market, which has been linked to cases of Coronavirus, on January 17, 2020 in Wuhan, Hubei province, China. Local authorities have confirmed that a second person in the city has died of a pneumonia-like virus since the outbreak started in December. (Photo by Getty Images)

Una mujer monta su bicicleta eléctrica cerca del mercado de comida de mar que ha sido vinculado a los casos de coronavirus en Wuhan, China. (Getty Images)

¿Cómo surgió?

El brote de neumonía surgió el mes pasado en Wuhan, la ciudad más grande del centro de China y un importante centro de transporte. Las autoridades en China han relacionado las infecciones virales con un mercado de mariscos y vida silvestre de Wuhan, que ha estado cerrado desde el 1 de enero para evitar una mayor propagación de la enfermedad.

El 8 de enero, científicos chinos identificaron el patógeno como una nueva cepa de coronavirus, en la misma familia del síndrome respiratorio agudo severo y mortal SARS.

Aunque la fuente exacta del virus aún no está clara, la investigación preliminar muestra que podría provenir de animales salvajes vendidos en un mercado de mariscos, y como ratas y tejones de bambú.



Según explican los CDC, los coronavirus que infectan a los animales a veces pueden evolucionar y convertirse en un coronavirus humano.

¿Es mortal?

En el aeropuerto de Narita, Japón, instalaron monitores térmicos para revisar la temperatura de los pasajeros. (Tomohiro Ohsumi/Getty Images)

Si bien el nuevo virus no ha mostrado tasas de mortalidad como el SARS, que infectó a más de 8.000 personas y mató a 774 en una pandemia que arrasó con Asia en 2002 y 2003, un nuevo estudio del Imperial College London sugiere que es posible que la cantidad de infecciones en Wuhan haya sido subestimada. Tres personas han muerto.

¿Podría expandirse globalmente?

Hasta el momento la preocupación por el brote es a nivel regional.

La propagación del brote se produce a medida que el país se prepara para las vacaciones del Año Nuevo Lunar a finales de esta semana. El domingo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que había evidencia de una “transmisión limitada de persona a persona” del nuevo virus, lo que genera temores de un brote regional más amplio. En el período de vacaciones generalmente cientos de millones de chinos viajan por todo el país y hacia el extranjero.

Las autoridades de salud en Beijing confirmaron el lunes dos casos del nuevo coronavirus, mientras que las autoridades de Guangdong informaron un caso en Shenzhen, la primera confirmación de las autoridades de que el misterioso virus se ha extendido a nivel nacional más allá de la ciudad central de Wuhan. Se cree que los tres pacientes visitaron Wuhan, según las autoridades.



La semana pasada, se detectaron tres casos fuera de China: dos en Tailandia y uno en Japón. Todos los casos han sido vinculados a Wuhan. El lunes, Corea del Sur también confirmó su primer caso del virus.

NARITA, JAPAN - JANUARY 17: A notice for passengers from Wuhan, China is displayed near a quarantine station at Narita airport on January 17, 2020 in Narita, Japan. Japan's Ministry of Health, Labour and Welfare confirmed yesterday its first case of pneumonia infected with a new coronavirus from Wuhan City, China. (Photo by Tomohiro Ohsumi/Getty Images)

Avisos en el aeropuerto de Tokio, Narita, que alertan sobre los síntomas del virus. (Tomohiro Ohsumi/Getty Images)

¿Cómo protegerse?

No hay vacunas contra el coronavirus, pero hay cosas que puedes hacer para reducir el riesgo de infección, dicen los CDC:

– Lavarse bien las manos por la menos 20 segundos, y hacerlo de manera frecuente

– Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca sin haberse lavado las manos

– Evitar el contacto cercano con personas que puedan estar infectadas

Tratamiento

No hay una forma específica de tratar a los pacientes infectados. Los CDC dicen que la mayoría de pacientes se recuperan por su cuenta.

– Tomar medicina para la tos, el dolor y la fiebre

– Tomar duchas calientes para ayudar con la tos y el dolor de garganta, o usar un humidificador

– Tomar muchos líquidos

– Permanecer en casa y descansar

Los CDC advierten que se debe consultar al médico si hay mayores preocupaciones por los síntomas